Lamborghini Huracán STO 強牛「鰭」襲
2021年06月11日 16:00
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Huracán STO淨重僅1,339kg，擁有同級別後驅車型中最高下壓力水平和最佳空氣動力學平衡，堪稱是Huracán終極性能之作。（方偉堅攝）
傳承Lamborghini賽車基因的公路版後驅超跑Huracán STO(Super Trofeo Omologata) ，堪稱是Huracán終極性能之作，不止搭載跟同廠Huracán Super Trofeo EVO和Huracán GT3 EVO賽車一樣的動力心臟，擁有比Huracán Performante還要輕量化的淨車重，配合車頂進氣口、碳纖鯊魚鰭、雙層尾翼及沿自F1賽車CCR-M碳陶瓷制動系統等，實現出「鰭」「制」勝的彎道表現。
全方位解「牛」
Huracán STO唔係得個樣，車上每一處設計，都滲入沿自賽車運動所需的空氣動力學效率和輕量化技術，擁有同級別後驅車型中最高下壓力水平和最佳空氣動力學平衡。外觀部件的碳纖應用達75%以上，擋風玻璃進一步減重，並採用強度重量比最高的鎂合金鍛造輪圈，配合碳纖物料廣泛在車廂內使用等。與Huracán Performante相比，整體氣流效率及下壓力分別提升37%及53%， 淨車重亦再輕上43kg，來到僅1,339kg的水平。接下來的全方位解構，有助加深大家了解。
規格表
車型：雙座位跑車
引擎：V10自然吸氣
容積：5,204c.c.
最大馬力：640hp/8,000rpm
峰值扭力：565Nm/6,500rpm
傳動：LDF七前速雙離合器波箱
驅動：中置引擎、後輪驅動
0~100km/h：3秒
車身體積：4,549×1,945×1,220mm（長×闊×高）