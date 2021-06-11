Lamborghini Huracán STO　強牛「鰭」襲

傳承Lamborghini賽車基因的公路版後驅超跑Huracán STO(Super Trofeo Omologata) ，堪稱是Huracán終極性能之作，不止搭載跟同廠Huracán Super Trofeo EVO和Huracán GT3 EVO賽車一樣的動力心臟，擁有比Huracán Performante還要輕量化的淨車重，配合車頂進氣口、碳纖鯊魚鰭、雙層尾翼及沿自F1賽車CCR-M碳陶瓷制動系統等，實現出「鰭」「制」勝的彎道表現。

全方位解「牛」

Huracán STO唔係得個樣，車上每一處設計，都滲入沿自賽車運動所需的空氣動力學效率和輕量化技術，擁有同級別後驅車型中最高下壓力水平和最佳空氣動力學平衡。外觀部件的碳纖應用達75%以上，擋風玻璃進一步減重，並採用強度重量比最高的鎂合金鍛造輪圈，配合碳纖物料廣泛在車廂內使用等。與Huracán Performante相比，整體氣流效率及下壓力分別提升37%及53%， 淨車重亦再輕上43kg，來到僅1,339kg的水平。接下來的全方位解構，有助加深大家了解。

規格表

車型：雙座位跑車

引擎：V10自然吸氣

容積：5,204c.c.

最大馬力：640hp/8,000rpm

峰值扭力：565Nm/6,500rpm

傳動：LDF七前速雙離合器波箱

驅動：中置引擎、後輪驅動

0~100km/h：3秒

車身體積：4,549×1,945×1,220mm（長×闊×高）