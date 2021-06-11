【事業大順有原因】雞排妹背後獲高人指點改名從政？

台灣性感女神「雞排妹」鄭家純因擁有天使面孔和魔鬼身材，加上從不吝嗇性感，成為不少宅男夢中女神。早前她指控台語歌手翁立友性騷擾，令社會高度關注，有網民猜測她背後動機不單純，疑有高人指點，下一步將會進軍政壇。雞排妹昨日（10日）在直播節目中，承認背後一直有高人指點，令她這幾年間事業大順。

節目中她爆背後的高人，正是她的人生規劃師徐震諒，而鄭家純這個名字也是他改的。徐震諒透露雞排妹經理人就是他老婆，因此經常聽到她們溝通事情的電話內容，認為雞排妹天生氣場強勢，個性應該圓滑一點，才能為他人體諒着想，因此決定把原名鄭佳甄的雞排妹，改為鄭家純。

不過徐震諒表示，雞排妹極可能還會再改一次名，他表示若一個人格局不大，不太可能一次就改名改到完美：「兩階的模式會比較好一點，因為這樣比較對身體方面的靈氣，衝擊不會那麼大。」徐震諒坦言希望雞排妹可再改名後從政，讓雞排妹當場驚呼：「你看老師還說自己沒有私心，天啊！」

不過，雞排妹表示自己真的從來沒有參選念頭，讓徐震諒直呼可惜，斷言雞排妹若參選一定會選上：「因為從你年輕一直看到你現在，其實妳對公益還有社會的正義，他是非常關心的，而且也有愛心，為甚麼不用這個熱忱來付出？」