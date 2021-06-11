無綫暑假重播青春劇　霆鋒祖兒古天樂勾起集體回憶

7月暑假將至，無綫節目安排方面亦花了不少心思，翡翠台於現時至7月份，將於深夜連續重播3套青春劇集。而前日（9日）已率先播出由謝霆鋒、劉愷威、洪天明、楊張新悅、歐情怡、陳鍵鋒等主演的《撻出愛火花》，當年18歲、鮮有拍劇的謝霆鋒，帶給觀眾不少驚喜，顏值方面更不容多說，絕對是「型爆」示人。劇中飾演茶餐廳太子爺的霆鋒，因誤會之下加入柔道館，之後跟元華學藝，更到日本出賽，與楊張燊悅互生情愫，而他於劇中的絕招「風火山林」，更令觀眾勾起集體回憶。

而6月24日，亦會播放《四葉草》系列的《當四葉草碰上劍尖時》，此系列劇集帶紅不少無綫小花，當中包括唐詩詠、姚子羚，而《當》這一輯中，更有「年輕版陳百強」黎諾懿主演，客串方面，更是粒粒皆星，當中包括謝霆鋒，劇中有一場講到詩詠與傅嘉莉於電視城門外追星，兩女仆倒時，就由偶像霆鋒遞上紙巾，相當搞笑。其他「串星」包括陳奕迅、容祖兒，關智斌、鄭希怡、方力申等，祖兒於劇中扮演占卜女王，扮相嬌俏。

7月頭，就會重播27年前、1994年的劇集《阿Sir早晨》，劇中演員有古天樂、宣萱、李綺虹等，當年的古天樂都未擔正主角，一臉稚氣呢！