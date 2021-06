今年港姐首輪面試佳麗層出不窮,當中有不少是高等學歷,今日有讀者爆料,指其中一個面試者梁嘉茵(Karine),喺加拿大多倫多大學以double major修讀建築系和環境地理系並以榮譽生畢業,跟住仲返香港喺香港大學修讀碩士,仲同2018年香港小姐亞軍鄧卓欣係同學。翻查佢個社交網,見佢上個月喺港大影畢業相,仲開心到飛起,唔夠1個月就見佢參加港姐,行程相當緊湊。

Karine喺社交網成日上載日常生活美照,當中仲見到佢戴頭盔「落Site」,同時佢成日幫一啲國際組織工作,真係好忙碌。而佢都有自己座右銘,就係「Live in the present, Learn to love yourself」(活在當下,學習愛自己)。不過靚女已經名花有主,男朋友都好有才華係夾Band㗎,對音樂好有熱誠。佢哋拍咗2年拖,成個社交平台大部分都係同男友合照,好恩愛呀。