【開箱測試】影音新「睇」驗　Apple TV 4K

Apple早前於春季發布會一口更新了多個硬件，最受注目固然是新iMac與新iPad Pro，相比起來Apple TV 4K的關注度就較低，然而其實此電視盒在硬件上有大量升級，一於趁真機到港同大家開箱測試！

Apple TV 4K沿用上代的四方盒仔設計，尺寸98x98x35mm，重425g，的的骰骰但依然墜手。機殼頂部是灰黑色，並配上亮面焗漆邊框，有型得來容易配襯家居，缺點是亮面位置頗容易沾上灰塵指模，只不過考慮到安置後一般不會經常碰到，清潔上不是大問題。翻到機背是電源、HDMI及Gigabit Ethernet介面所在，當中HDMI支援2.1標準，不僅可輸出4K畫質，還支援48Gbps高寬頻及120Hz更新率，理論上也對應8K甚至10K解像度，為未來影音發展做好準備。

接駁方面，用戶可用跟機的新遙控進行各項設定，也可把iPhone靠近，這時手機會彈出設定畫面，跟着步驟約1分鐘內便Setup完成，連Apple ID也自動輸入，相當方便。特別一提，成功後iPhone還能當作遙控，更可直接打字，個人認為比新遙控更好用。原生介面已有齊Apple TV+、Apple Music、Photo等自家程式，並可經App Store「單撈」Netflix、YouTube甚至ViuTV等熱門影音App，一撳就睇到大熱美劇或本周的《調教你MIRROR》，電視精實無投訴。

雖然Apple TV 4K沒有用上最新的M1晶片，但「大腦」A12 Bionic較上代的A10X，無論圖像表現、影片解碼及音訊處理性能都有長足提升，例如最高對應4K@60fps及HDR10畫質，並支援Dolby Vision及Dolby Atmos。另一方面，果粉也可把iPhone 12拍下的4K Dolby Vision影片經AirPlay投射到電視盒，讓不支援AirPlay的電視也睇得到。在支援Dolby Vision的電視上試睇，不但播放流暢，畫面也比用手機睇更立體細緻，而且黑位層次較高，平時喜歡用iPhone拍片的話，現在又多個重溫方法。

新機另一賣點是Cal色功能及第2代遙控，先說前者，只要iPhone擁有Face ID，並已更新至iOS 14.5或以上就用到。Cal色前先要進入「色彩平衡」介面，這時電視會彈出一個長方形框，再把iPhone面向框框，方框就會輪流顯示紅綠藍白四色，不消一會就校正完成。經校正後的電視顏色明顯由冷轉暖，輸出也較為柔和，長睇雙眼更舒服。至於遙控，顏色由上代黑色變為銀色，外觀較窄，拎上手更輕便。它同時又追加了返回及靜音鍵，全新點觸板仲有啲似舊款iPod的Touch Wheel，在外環打圈就可快轉或回帶，比一般遙控要逐下撳跳播掣要快捷得多。

總結︰吸引果粉轉用

今時今日智能電視已經普及，不少更睇到Apple TV+節目，閣下可能會疑惑Apple TV 4K的存在價值。小記在測試前都有這個疑問，但試完發覺它其實是Apple生態系統的一部分，無論用iPhone設定或調色，又或外接AirPods或HomePod作音源輸出，在影音界都是嶄新體驗，單是這點已足夠果粉轉用。而且小記更注意到它的AirPlay比不少智能電視成熟流暢(小記家中的S字頭電視便偶有找不到AirPlay裝置的問題出現)，對喜歡鏡射手機畫面的用戶又多個入手理由。