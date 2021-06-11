【美女饕廚】新派中菜篇

今次介紹大家去呢個地方係位於中環威靈頓街的一家中菜廳，由米芝蓮一星主廚Vicky Cheng坐鎮，十分期待！我和美女朋友一起試新嘢，新派風格的中菜，食材和香料主要都是本地及東南亞元素。

首先來了一客自家炒腰果，配上20多種不同香料，極富層次，咬下去散發着濃郁的果仁香味，好吃得不小心吃多了！

之後是6款精緻小點，其中一款的南非鮑魚用花雕及花椒八角炆煮，味道清新。而羊肉卷入面則放入萵筍，減低了羊羶味，配上外層的麻辣醬，配搭得宜，如果能輕輕燒一燒，相信更能帶出羊鮮香。另一款小點是魷魚配搭皺皮椒和海茸，配搭新穎，味道亦有驚喜，皺皮椒可謂雲南的專屬貨，皮薄，口感滑中有脆，微辣；而海茸是海藻類，口感帶勁道。三者搭配無論從色彩和口感上都相得益彰。之後是蜜糖豆香配上自製白臘肉及甜蝦配魚湯，完美逼出豆內的鮮甜味；甜蝦配魚湯的魚湯顏色奶白，味道鮮濃。最後是和牛叉燒，入口軟腍，帶牛肉香氣，吃時更有叉燒汁的甜味餘韻，是不平凡的風味，令我突然十分回味這脢頭肉香配叉燒汁的平凡味道。吃了6款小食後，已吃到每一道菜的心機和心意；非常精彩的頭陣，期待着主菜的來臨。

主菜果然更精菜，Chef Vicky慢慢將米煮開成米花，蟹粥糊濃度剛好，做到綿而滑，而且帶米香，新鮮的皇帝蟹後落，令蟹肉保持鮮嫩不會過老而鞋口，最後加上雞油，每啖都傳來一股濃濃的鮮香味，一點不油膩，香氣十足！

再來是8両爆膏重皮蟹，重皮蟹是青蟹換殼的階段，而新長出來的外殼未硬，舊殼藏在了新殼下，所以底下有多一層由脂膏形成的一層軟殼，口感甘香豐厚，裝着黃澄澄的一層厚膏，美味異常，這道優質食材真是可遇不可求，是頂級蟹的風采。

——————

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）