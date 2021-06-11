馮盈盈恨扭轉「國民妖精」形象：我想變仙女！

藝人馮盈盈今晚（11號）現身《逆天奇案》結局齊齊睇，她在劇中介入展鵬與林夏薇的戀情，被網民指想踢她落海，她說：「我都有同感，我都睇到咬牙切齒。如果觀眾冇反應咁就我就好失敗，見到有好多回響，有人私訊我話好憎我個角色。」她指剛得悉劇集有機會開續集，她希望有機會參與，並扭轉「國民妖精」的形象：「我想續集變為國民仙女，冇殺傷力同畀人感覺親切，我會朝呢個方向進發。」

同鄭衍峰係朋友

昨日（10號）是盈她的27歲生日，她表示與家人食飯慶祝，問她有沒有人邀約時？她說：「有人約，不過唔係尋日，我工作好忙，而且我依家食素選擇唔多，我都唔想經常出街，想專心做自己嘢。」講到緋聞男友鄭衍峰，在社交網對她生日沒有任何表示，問到對方私下可有表示？她未有正面回答：「我收到好多朋友留言同祝福，我今日（11號）都係農曆生日，私下收到過百個短訊，都未睇晒。（佢係咪已降呢？）我同佢都係朋友關係。」

有留意翻版馮盈盈

提到港姐首輪面試，有參選者跟她撞樣，她說：「當然有留意有個翻版馮盈盈，我覺得佢都好靚，每個人有自己獨立嘅特質，唔需要話似邊個。（你覺得佢似唔似你？）我冇特別去比較。（似你有着數？）佢保持自己獨立特性就可以，每個人都有自己嘅風格。（其中有個混血兒佳麗Jasmin畀網友話似陳展鵬？）可能因為陳展鵬個輪廓好深，係展鵬似混血兒。」