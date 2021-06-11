莫文蔚紅館騷開波！台上變裝趷籮擘腿睇到「O」嘴

歌手莫文蔚（Karen）一連三場的紅館騷今晚（11日）開鑼，是次演唱會除是她巡迴尾站之外，更是她最後一次舉行的大型巡唱。今次演唱會3面台設計為T字形，甫開騷身穿白色浴袍的Karen從樓梯行下來，打頭陣唱出《婦女新知》，及後她於台上秒玩變裝，先除浴袍騷出半Part銀色Tude Dress，配以手套及「圍裙」十足家庭主婦，之後她索性除埋「圍裙」變索女，還走到延伸舞台跳起性感舞，趷籮、擘腿、揈頭傾力演出，睇到全場觀眾「O」嘴！

繼而她穿回浴袍獻唱《婦女新知2021》，同時大螢幕播出《婦女新知》短片，見Karen一人分飾主持及嘉賓兩角，此刻台上只剩下Dancers跳帶氧運動，當再見Karen現身舞台時，她換上金色貼身性感高衩舞衣，意態撩人側睡梳化上，大晒白滑長腿唱《色情男女》。接着她再換件Oversize長袍睡衣，走到紅色跑車旁唱《冷雨》及《陰天》，而原來跑車車頭冚下隱藏鋼琴，她邊唱邊大騷琴技。

頭場演出除獲其母、哥哥、德藉老公Johannes、草蜢、陳柏宇、寇鴻萍、許廷鏗、麥浚龍等到場支持外，多位圈中巨星好友，如梁朝偉、張學友、郭富城、張栢芝、鄭伊健、張敬軒、古巨基、草蜢、陳慧琳、薛家燕、AGA（江海迦）、李幸倪、廖碧兒等人則送上花牌祝賀。至於紀念品方面，有T-Shirt、Tote Bag、毛巾、紀念勳章、口罩、CD、扇等產品，當中最貴及最平的分別是價值800港幣的之前演唱會Box Set及30港幣的扇。