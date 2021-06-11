索女配美腿　纏綿添樂趣

不論係日本嘅寫真界定AV界，都以巨乳女優為主導。AV業界資深人士神仙乙就表示，巨乳妹雖然夠晒吸睛，但係唔代表佢哋所向無敵，擁有修長美腿嘅女優一樣有優勢，得閒換吓口味欣賞佢哋嘅作品亦可以話樂趣無窮！

主動獻身

喺Prestige出品嘅《綺麗姐姐完全照顧SEX》中，人靚腿長嘅愛音麻里亞知道好多單身男仔好難溝女，更難以享受到女性嘅溫柔服侍，所以上門為佢哋獻身。片中有位單身男仔性格怕醜，而麻里亞就採取主動，提供口舌服務之餘，仲瘋狂策騎一番。當中亦有男仔被麻里亞嘅美色挑起原始慾望，情不自禁對美腿又聞又錫，搞到阿妹哭笑不得！最後麻里亞玩埋腳仔擦槍，滿足對方對美腿嘅慾望！

校園獵男

由Ideapocket推出嘅《美腳色情女教師之誘惑授課》入面，新紮尤物白峰美羽唔單止上圍豐滿，一雙美腿亦白滑修長，每日着住誘人嘅黑絲襪返學校教書，搞到身邊嘅男人全部都為之瘋狂！阿妹天生放蕩又飢渴，就係想利用美色勾引班男人，而佢哋見到阿妹拋眉眼即刻慾火焚身，捉住阿妹又攬又錫，令美羽興奮無比。不過咁都未能夠滿足到佢嘅慾望，所以一次過勾引兩個男人，享受激烈嘅3P混戰。

激戰女上司

Faleno推出嘅《年輕人與前輩女上司酒店相部屋》，講述橋本有菜工作態度認真又能幹，年紀輕輕就已經成為公司嘅高層。新人大雄因為經常犯錯而被有菜鬧，但係佢一啲都唔介意，因為有菜又靚女又好身材，所以對佢深深着迷。有一日，大雄跟有菜出差傾生意，由於傾耐咗，二人趕唔切坐尾班車，搞到要租酒店過夜，期間兩人一邊飲酒一邊傾心事，而帶幾分醉意嘅有菜居然催前向大雄索吻，繼而激戰起嚟！原來有菜一直芳心寂寞，好想搵男人慰藉，結果整整一晚兩人大激咗多個回合。

簡評

食得魚翅多，有時亦要轉吓口味，所以睇得巨乳多，轉睇美腿亦唔錯，好似今日介紹畀大家嘅作品，女優們盡情發揮美腿魅力。當中本仙最鍾意白峰美羽主演嘅《美腳色情女教師之誘惑授課》，因為美羽近期狀態一流，演出夠姣但又唔會過分狼胎，加上擅長運用絲襪美腿挑逗男優，再配合校園背景，每個元素都咁吸引。