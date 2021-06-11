過江龍與地頭蟲　邊個佔優勢？

嚟自英國嘅人氣索女Stella Cox（右）同美國新一代股后Gia Derza，大家鍾意邊個多啲呢？（互聯網）

美國四仔界嘅過江龍厲害，定係地頭蟲更勝一籌？呢個問題一直係四仔迷爭論嘅話題，既然咁多爭議嘅話，今次就搵來嚟自英國嘅人氣索女Stella Cox同美國新一代股后Gia Derza嚟個大比併，睇吓邊位更得你歡心啦！

識多國語言

講到Stella Cox，四仔迷冇可能唔識，事關佢係近年人氣最高嘅過江龍脫星之一。雖然Stella Cox喺英國長大，但其實佢喺羅馬出生，父母係意大利人，因此佢精通英語及意大利語，同時亦懂西班牙語同法語。

2012年佢投身裸模界，喺歐洲各地拍攝火辣寫真，憑住一對美乳，迷倒唔少男士。及後，有脫星事務所邀請佢演出四仔，2013年11月佢為成人影片網站CumPerfection演出《The Art Of Control》，同年12月又為著名歐洲四仔片廠Mofos演出人氣作《True Intentions》，結果憑住呢部作品令佢喺美國四仔界人氣急升，其後佢演出嘅《Private Gold 183: Deception》，更係紅遍美國，成為炙手可熱嘅脫星，Digital Playground、Girlsway、Naughty America等著名美國片廠，都紛紛搵佢合作。

Profile

出生日期：1990年12月21日

身高：162cm

三圍：32D-23-32

38吋巨臀

喺美國俄亥俄州一個小鎮出生嘅Gia Derza，少女時期最大嘅娛樂，竟然係偷睇四仔，佢表示因為當時冇乜娛樂，有一次睇到AVN頒獎禮後，便對四仔界相當有興趣，不但對眾多脫星嘅背景及演出作品耳熟能詳，更希望有朝一日能成為脫星，喺四仔頒獎禮行紅地氈。

事實上，Gia Derza絕對有條件成為脫星，唔單止樣貌迷人，身材更係超火辣，尤其38吋巨臀，更係成為眾人眼中嘅股霸。2017年12以19歲之齡出道，為素人成人影片網站Peter Girls演出短片，之後獲著名片廠Jules Jordan睇中，演出正式出道作《Slut Puppies #12》，結果銷量理想，不但人氣爆升，更獲封為新一代股后。

Profile

出生日期：1998年12月15日

身高：165cm

三圍：34B-26-38

第1回合

鬥外形

作為土生土長嘅美國女郎，Gia Derza嘅外形充滿美國風情，萌味嘅樣貌加上前凸後趷嘅身材，尤其係38吋巨臀，足以令人流晒口水。相對喺英國長大及擁有意大利血統嘅Stella Cox嚟講，雖然冇巨躉，但係身材玲瓏浮凸，而且擁有一對D奶，加埋氣質優雅，故此外形稍勝一籌。

第2回合

鬥演出

Stella Cox貴為歐美超強人氣脫星，形象優雅，故此演出狂野飢渴嘅角色時，總係覺得有啲格格不入。Gia Derza就唔同，形象多變嘅佢，扮書卷味少女或好色淫娃都冇問題，最重要係佢嘅床技真係一流，吹奏、騎乘、推車仔等乜都玩齊，兼且入型入格，演出多元化又精彩，呢個回合勝！

第3回合

鬥獎項

Gia Derza喺2019年嘅XRCO頒獎禮獲得「最佳新進脫星獎」，之後喺各大頒獎禮亦獲得多項提名，成績一目了然。至於Stella Cox先後喺Spank Bank、AVN、XBIZ等頒獎禮獲得「最受歡迎外國脫星」、「最佳群體性愛演出」、「最佳面部發射演出」等獎項，數量上贏晒！

各有優點

其實今次兩位比併嘅脫星，真係各有優點，Gia Derza唔單止年輕有拚勁，激凸車頭燈加上圓渾巨臀，身材真係超吸睛，最重要係佢床上風格多變，觀賞性確實一流。不過Stella Cox嘅身材同樣有睇頭，單係薄身加美乳，已經夠吸睛，尤其係佢嘅優雅風格，相信唔少男士都會情不自禁心郁郁。