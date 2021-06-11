李彩華踩Roller影水着　60磅重型古裝整損頭

藝人李彩華（Rain）正在內地開工，早前難得回港休息，即興接受藝人黃嘉樂的攝影師女友Samantha邀請，拍攝一輯非常破格、玩滾軸溜冰的索照。相中穿上一件頭泳衣的她，大晒42吋長腿，以及零贅肉身材。Rain透露與Samantha認識很久，故對其攝影技術信心十足，她又笑說：「如果Samantha要我再加大尺度，我都唔會問點解，因為信得過佢，大家好好朋友，佢知我買咗對roller鞋玩，今次就搞搞新意思，出嚟效果同自己平日好唔同，當然我本身都係運動健將，好多嘢都玩得唔錯，絕對唔係得個樣。」

頭痛到爆催眠自己

不過，拍完這輯打扮型格兼輕盈的索照後，Rain就要為古裝劇開工，感覺如精神分裂！雖然其古裝造型相當霸氣，但要承受服裝及頭飾近60磅的重量，消耗不少體力，難怪收工磅重時，竟發現輕了3、4磅，她說：「套戲服真係好重、好重，我都算生得高大，但一樣好辛苦，連個頭飾都極有分量，開咗一陣工已經好頭痛，仲試過重到整損咗個頭。不過成個設計好靚、好有型，所以有時覺得負荷唔到，就同自己打氣，要靚就要付出同犧牲！」