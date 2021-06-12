【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月初三辛卯木收日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、納財、飾牆

忌：出財、修井、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、4、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

意志力薄弱，做事漫不經心，缺乏清晰目標。

金牛

未能全面認識自己，容易不自覺地自負起來。

雙子

風趣幽默是你的強項，待人接物無往而不利。

巨蟹

因面對不公而動怒，還是一個人靜靜比較好。

獅子

易被公司上下針對，心情低落，不想跟人互動。

處女

職場上出現是是非非，宜保持中立，避免介入。

天秤

繁重工作帶來壓力，保守態度可助你順利度過。

天蠍

毋須應付棘手的事情，總算能好好休息一會。

人馬

公私要分明，身邊人的閒言閒語令你煩惱不已。

山羊

財運一般，投資回報遜於預期，更有可能虧本。

水瓶

破財風險高，外出要看緊荷包，少帶貴重物品。

雙魚

心態有點懶散，甚麼都不想做，易被挫折打沉。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 財運旺

（跌）猴 人氣弱

鼠

事業運一般，職場禁忌要了解，勿觸碰紅線。

牛

生活清閒，宜趁機檢討日常習慣是否要改進。

虎

有上進心是好，但要保重身體，忌捱夜工作。

兔

財運上升，經濟問題得到處理，心情變輕鬆。

龍

職場變動帶來煩惱，需要調整心態才能適應。

蛇

多勞多得，宜努力爭取表現，累積上位籌碼。

馬

運勢不過不失，惟健康稍遜，留意腸胃問題。

羊

要多關注心理健康，找個適合自己的生活方式。

猴

心態有點散漫，小心被人抽秤，提防因財失義。

雞

是日沖煞，但運氣不算差，理性處事就冇問題。

狗

精神飽滿，工作上面對激烈競爭也無畏無懼。

豬

表面風光，有苦自己知，提防財務上出現失衡。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座的愛情觀II

上一次分析了白羊、金牛、雙子、巨蟹等4個星座的愛情觀，今期輪到獅子、處女、天秤、天蠍，相關星座的朋友要留意了。

［獅子座］

有浮誇的表達方式，亦很懂得浪漫，最喜歡吸引別人的注意，所以至愛的一半不可以忽略獅子座的存在，一定要讓這獅子感覺自己的重要性。需要被另一半欣賞，任何優點都可以，總言之，能夠被仰慕或讚美就是幸福。

［處女座］

對於處女座擇偶的條件，通常都會比較仔細及多，要符合所有條件都不是容易。另外，人生都會有一個時間表，像甚麼時候要結婚、甚麼時候要生仔，一切都好像要在掌握之內，絕不是只憑感覺，或由上天安排。

［天秤座］

當然是很想有一段理想的感情生活，亦不想結了婚之後生活的質素有所下降。憧憬浪漫的婚姻，期望有公主與王子般的愛情故事發生。很早就想組織自己的家庭，只要另一半開心，仔女開心，就已達成個人成就。

［天蠍座］

要愛得轟轟烈烈，需要跟對方有着情感的連繫，話不會多說，只會細心觀察，當愛上一個人就會全心全意地去愛對方，毫無保留；非黑即白，而且也頗主觀，所以要跟天蠍座談戀愛，一定要有很好的洞察力。（下期續）