周杰倫一句「來我家」　金馬影后桂綸鎂改變一生

台灣天王周杰倫（周董）唱而優則導，他不只是流行曲歌王，其執導的電影《不能說的秘密》堪稱是神作，該片在2007年上畫時掀起一片彈琴熱，人氣絕不比他主演另一套電影《頭文字D》低。早前《不》片宣布翻拍韓國版，由EXO成員D.O.接周董棒飾演男主角「葉湘倫」。電影當年大受歡迎，背後製作的秘密亦逐一解封，實在令人津津樂道。

飾演「路小雨」的桂綸鎂，如今已貴為影后，她接受訪問時，重提被周杰倫發掘的一段經歷，至今她仍十分難忘，她說：「當時接到電話，是他的助理打給我表示：『周杰倫要跟妳說話！』轉過頭，話筒便傳來周杰倫的聲音，由於自己從小就聽對方的歌，那把聲音不可能是假！」於是桂綸鎂在毫無準備下跟偶像對話起來，她透露當時整個人被嚇呆了，更令她驚呆的是周杰倫在電話直接跟她說︰「想講故事你聽，來我的家！」收到偶像突如其來的邀約，實在令她興奮莫名，雙方最終順利合作，成為經典。由於她未有透露最後上了周杰倫的家後發生什麼事，所以更引起網民興趣，笑言這才是真正的「不能說的秘密」！

周董對於創作一絲不苟，他亦十分信任自己的創作團隊。身為《不》片編劇的杜緻朗接受訪問時，提到她與周董的一件趣事：「當時我的劇本第一稿已經完成，給老闆過目後，他集合了公司員工的一些意見交給我，想請我帶給周董跟他一起研究。於是我把這份意見轉交給周董，當時我還沒有開口表達我的想法時，就看着周董爽快地把這份意見書直接撕掉！然後他跟我說︰『這個第一稿已經是我要的東西，完全符合我的想像，已經知道怎樣拍！』他真的型，從沒有見過！足見他對自己作品的自信。」