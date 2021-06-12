東方日報C1：謝霆鋒甄子丹上海撐港片

謝霆鋒與甄子丹昨晚亮相上海國際電影節，為英皇電影《怒火》造勢，該片是名導陳木勝遺作，2人齊齊緬懷與對方的點滴，已有一段時間沒拍動作片的霆鋒，更直言全因對方才接拍。同場還有不少女星爭妍鬥麗，當中周冬雨開高衩現身，步步驚心！

第24屆上海國際電影節昨晚舉行開幕典禮，甄子丹、謝霆鋒、朱一龍、周冬雨、關曉彤、張子楓及倪妮等紅星雲集，子丹與霆鋒穿上一紅一黑西裝亮相，為英皇電影《怒火》宣傳。近年多個國際影展因疫情而被迫取消或改以線上形式進行，今次電影節能如期舉行，子丹有感而發說：「這疫情帶給全世界的傷害，所有人都深深地被影響到了，但從積極和樂觀的方向往前看，我們會更加珍惜家人和朋友的時間，是一種福氣，因為生命是可貴脆弱的。」而霆鋒亦表示欣慰：「疫情下來到電影節，大家自然會更加謹慎與小心，希望人人做足防疫措施，社會可以回復正常運作。」

懷念導演陳木勝

《怒》片是導演陳木勝（Benny）的遺作，2人受訪時不約而同緬懷過去的合作點滴，子丹說：「由導演生前每天跟他談拍攝，至他離開後接手的每一刻片段，也非常深刻。」霆鋒亦百般滋味在心頭，已有一段時間沒拍動作片的他，全因Benny才接拍此片：「我一直希望找到一齣讓自己好有衝勁接拍的香港動作電影，當收到陳木勝導演的電話，我就知道這個時候來了！已經許多年沒有這種帶有濃厚香港味道的動作電影出現，加上我與Benny導演多年來建立的信任，每一次他找我，一定是有大膽的角色讓我嘗試。」

冇時間品嘗美食

霆鋒又表示之後會出席該片多個宣傳活動，沒有時間遊玩及享受美食，希望讓更多觀眾認識這部製作認真的電影。子丹亦一樣，忙宣傳之餘，稍後又要投入新片拍攝，他笑說：「所以要暫時遠離美食。」

此外，昨晚的紅地氈成為一眾女星的鬥靚擂台，當中周冬雨及關曉彤都相當亮眼，周冬雨以一身淡綠色拖地長裙示人，高衩設計令她的春光危危乎，一步一驚心！而關曉彤則十足「黑公主」一樣，型格又不失高貴。而今年擔任金爵獎主競賽單元評委的宋佳，因臨時有事而未能出任，改由周冬雨頂上。

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