姜濤呼籲粉絲將心比心　Anson Lo被指係「放料者」勁委屈

ViuTV節目《調教你MIRROR》今晚重提拍攝時引來大批鏡粉，嚴重影響拍攝一事。當日12子原先想步行15分鐘到附近飲茶，卻被不少粉絲包圍，「調教官」梁祖堯預計粉絲數目只會愈來愈多，搞到大家相當無奈。當被問到會否出面「勸退」粉絲，12子異口同聲表示以往有類似情況，經理人花姐及助手會出面，但嚴禁他們「發聲」。

姜濤坦言覺得自己應該出聲呼籲粉絲冷靜，期間真情流露謂：「我想佢哋識分場合，做事將心比心，我屋企人係咁教我！」Anson Lo就出聲指以往大家暴露行蹤，自己經常被誤會為「放料者」，查實他其麼也沒做過，語帶委屈。梁祖堯又要求12子改「暗號名」，以掩人耳目，Ian衝口而出改用女友Amy名字，梁祖堯即謂：「你公開咗喇？」Ian承認但搞笑覺得「Amy」名字太高調想改另一個名。

而性格較我行我素的Anson Kong自爆遇上鏡頭擺位等問題，會出聲與花姐據理力爭，花姐則私底下向梁祖堯表示：「佢成日黑面，我同佢講如果再係咁要罰500蚊，點知有次佢忍唔住發作，走入嚟放低500蚊畀我，諗諗吓又返轉頭問我攞番！我好擔心佢咁嘅性格好易得罪人，大家唔鍾意佢。」