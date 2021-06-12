菠蘿包？口罩？Why Not Both！

要戰勝疫情是一場持久戰，大家不知不覺已將口罩變成日常生活的一部分，而為了「罩」住用家，商家都出盡腦汁把大家喜愛的元素融入口罩，而可以食得落肚的口罩，而且和大部分港人至愛的菠蘿包一模一樣，究竟想點？

這款標榜為全球第一款可食用的口罩「マスクパン 菠蘿麵包口罩」，由日本3位愛麵包的大學生與知名菠蘿包專門店「Melon de melon」合作設計，不但外表和真的菠蘿包100%像真，佩戴後更會聞到陣陣麵包香氣，而最不可思議是真的可以食用！

口罩採用3D設計，相當舒適，而且經過第三方機構檢測證實防飛沫的效果不比一般市面上的口罩差，用得、食得又睇得。不過由於這個「菠蘿包口罩」是真的食物，因此使用期限只有解凍後的1日，而賞味期限就按商品上的標示。此外，商家亦提醒口罩外側有機會受病毒感染，因此只有內側可以食用，而內側麵包食用後又會令口罩不緊貼面部，所以食唔食就自己決定啦！