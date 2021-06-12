唔係得男團有粉絲名 Baby楊冪Fans改名冧到暈

近年韓國偶像文化直攻香港，唔少人追星已經唔係得把口，就好似之前姜濤＠MIRROR 22歲生日，一班「姜糖」就「包起」成個銅鑼灣嘅廣告牌位為Idol賀壽，足足花咗逾50萬；又好似ERROR成員郭嘉駿（193）出新歌，佢嘅「老婆」（193fans）集資逾10萬元搞造勢活動，大家先知，原來藝人粉絲名都真係幾層出不窮！

早前MIRROR舉行成軍2周年演唱會，吸引大批「鏡粉」入場，連買唔到飛嘅鏡粉都要去到現場買周邊產品，原來佢哋12位成員都各有粉絲名同應援顏色，所以佢哋出場都會見到一片彩色海。當中最出名一定係姜濤嘅「姜糖」，仲有生粉（Anson Kong粉絲）、頭巾兵團（Lokman粉絲）、Hellosss（Ian粉絲）等，各具特色。

唔好以為得新生代會有粉絲名，原來藝人Angelababy（楊穎）都一樣有粉絲名，呢班「楊家將」更獲Baby認可，粉絲口號係「楊家大將，如穎隨行」，更喺2019年發布自製應援曲，力撐偶像。

至於內地流量花旦楊冪，佢嘅Fans就叫「蜜蜂」，平時大家就叫佢冪冪，Fans就話自己「為冪而瘋」，Fans Club更會定期推出以冪楊冪為中心嘅會員雜誌《尋覓》，全部都係用「冪」字諧音命名，就連男子組合TFBoys人氣成員王俊凱都係蜜蜂之一，都咪話唔勁！

男神陳偉霆主攻內地市場之後，佢都人氣爆燈，2014年憑電視劇《古劍奇譚》被大眾熟知，粉絲名更以佢一首舊歌《女皇》命名，陳偉霆自己都成日公開高呼粉絲名，又唔介意同「女皇」有身體接觸，合照、搭膊頭傾偈等都習以為常。

---------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！