從後擁抱又拖手！張敬軒台上為莫文蔚「寬衣」解心口鈕

歌手莫文蔚（Karen）的香港尾站巡迴演唱會在紅館舉行頭場演出，身穿貼身芭蕾舞衣唱出《頭號粉絲》。接着換上「冰柱」舞衣唱出《慢慢喜歡你》、《愛》，她開口跟大家打招呼：「我返咗嚟，真係等咗好耐好耐！上次自己紅館舞台係2005年，16年前！好多謝大家！今次開騷唔簡單，成年幾抗疫，好多騷開唔到，好榮幸、幸運今晚開到！」她又謂這2年好特殊會記一世。因為防疫措施，座位要4人一組疏落坐開，她大方表示：「通常開騷爆滿，我走咁多地方，今次回家，但覺得今次吉位好靚、好有意義，第一日做藝人同自己講，無論一萬個定一個觀眾，都要全力以赴，所以就算坐5成定幾成都好，我會用雙倍、3倍、5倍努力！你哋就用10倍尖叫聲！」之後全場大合唱經典歌《忽然之間》。

接着她身穿閃爆透視黑bra造型，唱出幾首快歌，期間與dancer砌出揸電單車的陣勢，又被他們成個人抬起又反轉！之後她表演彈古箏，並唱出主演電影的主題曲《一生所愛》，接連又唱出另一經典電影歌《情與義》，與男dancer跳標準舞，音樂響起全場爆笑！之後她以紅噹噹「新娘」造型唱出《幻聽》，坐在「4人大橋」上扮出嫁。Encore環節，她以「Tennis女神」造型唱出大熱歌《呼吸有害》，並行去兩邊與大家打招呼，見到長裙擺拉開後是網球的網。

然後嘉賓張敬軒出場，她大讚對方是現今樂壇全能歌手，聲色藝俱全。一身藍色西裝的軒仔chok爆登場，兩人合唱《只怕不再遇上》及《世間始終你好》，期間攬攬、拖手，軒仔又從後抱她，全場尖叫！軒仔坦言：「好緊張，好似發夢，由滾石時期已係你嘅super fan，頭先喺後台聽住好多回憶，雖然依家疫情，但開心可以見證你嘅28年。」Karen又解釋為何唱《只》：「96年係我正式紅館演出，嗰陣哥哥（張國榮）tour請我，即係佢嘅世姪女，同佢唱呢首歌，唱咗廿幾場。希望下次同台我哋會有自己隻歌。」之後軒仔又讚歌衫將Karen完美身形表露無遺，只是這套多布了少少，接着更在Karen老公面前，即場在台上幫對方換衫！他邊拉拉鏈，邊笑言：「好彩今朝食咗早餐，但我雞手鴨腳，又驚除錯扣，搞到成件甩晒。」又幫對方解心口的鈕 ，然後成個「網」就被除低，令他終完成「紅館第一次幫天后換衫」的任務！

最後Karen唱出多首廣東歌，坦言：「講唔盡對大家嘅多謝，尤其是等咗我咁多年，我唔係忽略香港，只係條路咁帶我走，依家又帶返我返嚟做最後一次演唱會，可能會再有機會嘅，音樂會令我哋再相遇！」唱到最後一首歌《回家》時，她感觸表示：「多謝大家帶我返屋企！」最後走上樓梯離場。