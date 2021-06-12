朴殷碩扮胞兄再登場　《Penthouse 3》被批荒唐收視下跌

韓星李智雅、金素妍與Eugene合演的SBS話題劇《Penthouse 3》昨晚播出第2集，被嚴基俊所殺的朴殷碩以胞兄身份再次登場，大批觀眾批評劇情荒唐，平均收視最高錄得17.5%，比上集下跌2%。

承接上集劇情，金素妍出獄後被李智雅和Eugene綁架，更被2人推落山崖，不過原來2人事前已請來潛水員將金素妍救起，並要挾金素妍與她們合作，一起向嚴基俊報仇，而金素妍就聲言會親手殺死嚴基俊，其後她用在殺死朴殷碩當日偷拍的照片要挾嚴基俊，令她可以重新入住「Hera Palace」。

李智雅之後驚見與朴殷碩所飾演的男友「Logan Lee」相貌相同的胞兄「Alex Lee」，留了雷鬼頭和有紋身的「Alex Lee」見到李智雅後十分憤怒，直指她是殺死弟弟的兇手，又指弟弟在離開美國時拿走了100億韓圜（約7,100萬港元），質問李智雅到底對弟弟做過甚麼，李智雅便表示不知情，否認自己殺死「Logan Lee」，後來她通過申恩慶和尹周熙我得知Eugene暪着她去朴殷碩的金庫，令她開始對Eugene起疑心。

至於當時與「Logan Lee」一起回韓的溫朱莞，曾被嚴基俊殺死父母和搶走家產，他潛入餐廳企圖槍殺嚴基俊，但遭李智雅發現，她因為不希望養女親眼見到爸爸遇害而阻止溫朱莞，嚴基俊聽到槍聲後上前查看，剛好發現溫朱莞與李智雅。

而因為劇組曾於第2季介紹「Logan Lee」是獨子，但今季卻突然出現胞兄「Alex Lee」，令觀眾大感疑惑，有網民留言說：「這是『Logan Lee』扮的吧？」、「果然不是普通的劇集」、「這是『Logan Lee』被燒傷後用紋身遮住疤痕嗎？」，亦有網民對胞兄突然出現感到荒唐：「當觀眾是傻的嗎？」、「一定要找同一個演員來演嗎？」、「我不看了」、「其實做到第2季已經很足夠」。