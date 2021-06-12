曾受惡評影響暴瘦　UEE跳鋼管舞重拾健康美

韓國女團After School出身的33歲女星UEE曾經憑高挑身材和比例極佳的長腿獲封「國民蜜腿」，擁有健康性感魅力的她當時頻頻拍廣告，但她轉型做演員很愈來愈瘦，更曾惹起厭食症疑雲。

2009年以第二期成員身份加入After School的她，因在SBS綜藝節目《Star King》中演繹Beyonce的《Single Lady》大晒健美長腿而獲得「國民蜜腿」的稱號，而「蜜腿」也成為UEE的專屬形容詞，她之後同時兼任演員，參演《善德女王》、《原來是美男》及《上流社會》等多部劇集，直至2017年從After School畢業，正式轉型做演員。

她於2016年主演劇集《結婚契約》，飾演患腦癌的女主角，當時她為了角色而減磅，不少網民見她日漸消瘦，擔心她是健康出問題，更懷疑她患厭食症，其後她坦言過去因為被網民鬧爆她有肚腩而有陰影，8年來為了減肥，每日只會食1餐，令粉絲十分心痛，而UEE近年努力克服心理壓力，尋找令自己變得幸福的方法，Keep住健身和跳鋼管舞強壯身體，最近她在社交網透露自己現時的體重是109.5磅，雖然對1米70的她來說依然是過瘦，但見到她持續做運動改善健康，不少粉絲都表示放心，紛紛留言打氣。