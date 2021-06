今年20歲的英國女模Natalya Wright最近於葡萄牙度假,她於社交網站上載自己穿着忌廉色比堅尼於石牆旁,坐在地上氈布大擺甫士,展示美好身材!

Natalya的哥哥Mark Wright與Josh Wright都是英國球星,Mark與姐姐Jess Wright又拍攝英國真人騷《The Only Way Is Essex》大紅,Natalya名氣未及他們,但憑青春靚樣漸漸累積人氣,社交網站已有29.7萬人追隨。