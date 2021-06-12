攜手藝術家　展開花海之旅

踏入新季度，萬物初生，鳥語花香為世界注入新希望及正能量，意大利時裝品牌Salvatore Ferragamo今季所推出的Tuscan Wildflowers系列就用一片花海帶領大家進走奇妙旅程。各款單品均加入罌粟花、雛菊及向日葵等等花卉圖案，將品牌家鄉佛羅倫斯璀璨盛放的花海景致帶到系列。當中Ferragamo Studio手袋就採用有機棉製作，並會在舉世知名的度假勝地包括：康城（Cannes）、卡普里島（Capri）、馬爾米堡（Forte dei Marmi）、夏威夷（ Hawaii）、拉斯維加斯（Las Vegas）、馬貝拉（Marbella）、邁阿密（Miami）及里約熱內盧（Rio de Janeiro）的專門店限量發售，手袋肩帶亦會繡上各個旅遊勝地名字。

此外，為配合Tuscan Wildflowers系列登場，品牌更特別邀請了Art Media Studio（意大利燈光藝術裝置工作室）、Bijou Karman（美國插畫家）、Boree Hur（南韓畫家）、Diego Cabezas（西班牙雕塑家）、Lucas Beaufort（法國畫家及設計師）及Marina Papi（巴西插畫家及畫家）一同參與數碼企劃，透過6位視覺藝術創作單位運用照片、動畫、插畫及拼貼藝術結合不同本地文化，分享他們對花卉圖案及旅行的經歷及想像。