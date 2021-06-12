正雅佗B跳唱　After School合體演出喚起集體回憶

已解散韓國女團After School昨晚為節目《文明特急》舉行的「回眼明演唱會」合體，隊長嘉熙與成員正雅、李珠妍、Reina及Bekah演繹經典歌曲《Bang》及《Diva》，喚起集體回憶。

擔任主持的男團Seventeen成員Seunghwan與SHINee成員Key看到After School的演出時十分感觸，而嘉熙在結束表演後與成員相擁落淚，她受訪時說：「這是相隔10年再演出，造型師和舞蹈員都是由出道時就跟我們在一起。」問到會否再有機會看到組合合體演出，她們就說：「我們也很希望有這個機會。」而成員正雅懷有5個月身孕，要應付當年的激烈舞蹈明顯有負擔，但最後還是順利地完成演出：「我一直很擔心會毀了這個演出，但在台上我已經完全忘記自己懷孕的事。」

至於將於6月28日合體出碟的男團2PM於演唱會上演繹人氣歌曲《My Home》，女團9muses亦相隔多時合體演唱《Dolls》，Oh My Girl則唱出2015年的歌曲《Closer》。