Marvel超級英雄電影回歸　美漫達人解構

儘管新冠肺炎疫情尚未方歇，但隨着戲院陸續重開，廣受影迷愛戴的Marvel Studios亦終於回歸大銀幕！餓了足足一年無戲睇的Marvel迷，在經過《汪達與幻視》、《飛隼與寒冬戰士》等美劇熱身後，即將迎來MCU (Marvel Cinematic Universe)第4階段多套重頭戲，今次就特別請來美漫專家黃獎，幫我們預測劇情走向與當中爆點啦！

期待黑寡婦三角戀

電影《黑寡婦》映期由去年5月一改再改，終於鐵定今年7月上映。劇情發生在《無限之戰》之前，遭通緝的她會遇到多個新角色。黃獎表示：「首先係佢師妹Yelena，漫畫佢喺『紅屋』嘅成績比黑寡婦仲要好，電影應該會交代佢點接班。另外是模仿大師同紅色守衞者，漫畫分別係黑寡婦師傅同前夫，但後者戲中變咗大肥佬，咩關係要入場先知！」跟鷹眼的往事也是影迷關注點，「書裏面佢兩個同寒冬戰士仲有三角關係，若果無咗都幾失色！」

尚氣探討世代矛盾

之後上映的《尚氣與十環幫傳奇》更叫華人期待，因為是首部亞裔超級英雄電影。「近年Marvel放咗多心機係亞裔人士上，梁朝偉咁英嘅滿大人真係第一次見。至於尚氣1973年出版時雛形是李小龍，新書講到佢有能力挑戰一眾英雄，而且為人機靈，好識同其他超英做朋友，由薯頭薯腦嘅劉思慕主演其實我有點擔心。」黃獎預測電影還會探討父子情，「滿大人亦正亦邪，相信會同尚氣產生世代矛盾，不是非黑即白應該好睇！」

永恒族是試金石

近期釋出預告的《永恒族》，大眾對其所知不多，黃獎表示：「他們由天星族創造，每人都因為宇宙能量而有不同能力，例如安琪蓮娜扮演嘅Thena可變出武器，超人般的Ikaris雙眼可射出死光，而Thanos更加係佢哋親戚。」原著中他們已秘密生活7,000年，但就從來不干涉人類生活，黃獎認為他們為何破例會是劇情重點。「另外導演趙婷拍開文藝片，拍動作片究竟有咩化學作用呢﹖若果成功就為Marvel開創戲路。」

過百蜘蛛俠互鬥

說到今年最期待的Marvel電影，黃獎指是年底上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》。「傳聞三代電影蜘蛛俠會一同現身，漫畫《Spider-Verse》就曾試過逾百個蜘蛛俠相遇，當中包括70年代東映特攝版及邪惡蜘蛛俠等，若電影拍出來便勁了！」現時所知八爪博士、電魔等舊奸角將會回歸，更有傳電視劇版的夜魔俠也會粉墨登場。黃獎更補充此戲會與明年上映的《奇異博士2》有所關聯，叫人期待！

同場加映：未來新英雌

鐵甲奇俠和美國隊長已從銀幕退下來，黃獎指新舊接班將是第4階段看點所在，他期待更多新英雄出現。「漫畫入面蟻俠個女Stature好受歡迎，可以隨意變大縮小。另一個係女浩克，佢係變形俠醫表妹，書寫佢係性感尤物，預期會有好多愛情故事。」他又提到，黑豹妹妹有機會擔正，而由妮妲莉寶文飾演的女雷神相信戲份極重，「漫畫講佢有癌症，每次拎起雷神錘都會加重病情，更有段講佢同飛隼有婚外戲。MCU勝在大量漫畫做支援，有足夠元素讓電影發展下去。」