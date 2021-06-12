海俊傑重提往事被屈「鹹豬手」　後悔年少氣盛鬧公司

藝人海俊傑接受車淑海主持的電台節目訪問，談及他是新秀歌唱比賽冠軍人馬，故特別留意近期無綫節目《聲夢傳奇》，感慨自己當年參加比賽是「一次定生死」，而時下歌手要突圍卻難多了，要長期搏鬥，他語重深長地表示：「無論點都好，如果跑出，都記住要乖、要聽話，自己當年就係因為感到飄飄然而受到教訓。」

他憶述當年曾問公司高層何時可以出第2張唱片，對方着他安分拍劇，自認當時脾氣差、不聽話，沒有自我檢討反而罵公司。他鄭重跟後輩分享：「當年我同古天樂都係華星歌手，有報紙同我哋做訪問，主題係『古天樂海俊傑炮轟華星』。其實當年佢哋多次問我幾時會出唱片，我初初都話好快，但久而久之，未夠兩年我就爆咗一句『我對唱片公司冇希望！』我唔知古天樂又係咁講，唔使講跟住落嚟大家都冇乜得唱啦……當時大家都年少氣盛，其實無論做邊行都好，唔可以鬧公司，做得唔開心，自己走就好啦！」之後合約期滿，也就傾續約。

海俊傑當年埋怨公司，並於1999年離開電視台往外闖，又自爆曾被人屈：「外邊傳我飲醉酒，甚至乎恰女仔。其實好冤枉，嗰一次係嗰個人故意造新聞，因為我同佢拍電視劇時好熟，我有啲嘢睇唔過眼想提醒佢，點知講咗不單止冇對件事好，佢反而攻擊我，話我係『鹹豬手』騷擾佢！我當然要平反，真係好無辜，我冇做呢啲咁嘅嘢，我亦都唔需要，我點解要咁肉酸？我正式去追個女仔應該冇問題呀！嗰次我學識咗喺女演員面前要事事小心，唔能夠對人有咩提點。」

20年後，首要多謝吳鎮宇勸他重返無綫拍劇，對於外界批評無綫電視製作難與內地電視台匹敵，曾在內地發展的他另有體會：「依家台前幕後都好專業，並非流水作業，唔好隨便講負面嘅說話，一定要飲水思源，邊個大星唔係喺呢個電視台出來？外邊點威都好，都唔好忘本！」