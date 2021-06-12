方力申張秀文查案鬥智鬥力　邊個先係兇手？

無綫全新綜藝節目《死因有可疑》快將播出，該節目共有兩個案件，分別為「校園幽靈殺人事件」及「大時代殺人事件」，並分五集播放。每個單元由不同藝人扮演偵探、嫌疑人及兇手等角色，並在節目製作組提供的線索中尋找真兇。首個單元查案藝人有方力申、張秀文、郭子豪、劉佩玥、游嘉欣及何廣沛。

該節目算是近期無綫破格之作，首先參與拍攝的藝人，事前所得到的劇本全是為其角色度身訂造，即六個人便有六個不同版本劇本，內容並不完整，各人只能依照自己獲得的有限「劇情」，靠「腦力」在現場查找關鍵線索及向同伴「套料」，逐步還原真相，換言之藝人除了要發揮演技，代入並不完整的角色，還需鬥智鬥力獲取破案資訊。

為求展現藝人貼地及真實一面，今次拍攝另一特別之處，便是在不影響傳遞正確資訊前提下，所有場景盡量一Take過，就算演員忘詞、NG或忍唔住笑，導演亦如常收貨，觀眾將能看到大量藝人「焗蟹」（忍唔住笑）及突然受驚嚇等真實反應。

休息時間唔畀傾偈

方力申及張秀文受訪時亦指拍攝有很多規矩，導演不准休息時間傾偈：「只要喺拍攝現場，就算Off咗Cam，導演都係全天候𥄫實我哋，唔畀我哋傾閒偈，因為佢驚我哋交換情報，咁就會影響拍攝時嘅懸疑感同真實性。但我哋真係好想知道邊個係兇手吖嘛，所以成日偷雞想傾，但永遠逃唔過神出鬼沒嘅導演法眼。」二人又直指導演有整蠱節目製作經驗，呃人能力極高，故參與藝人齋是「明辨是非」，已身心俱疲。

導演Marcus與編劇阿智又謂，為了增加案件追看性及讓參與藝人玩得更開心，製作組日以繼夜趕製超過200件與線索有關的道具，更透露最後有緣「出鏡」的道具不超過100件：「我哋都預咗佢哋搵唔晒啲線索，但我哋都想所有線索都做咗出嚟先，因為你永遠唔知道臨場會唔會因為爭咗某件關鍵道具，而令節目冇咁好睇。」

為首集進行試映會

由於節目拍攝及呈現手法頗為破格，為隆重其事，無綫日前史無前例為首集進行試映會，由導演好友楊潮凱擔任主持，帶領台前幕後廿多名同事進行討論，集思廣益。結果眾人看法分歧，有過半同事認為劇情緊張刺激，很想追看誰是兇手，亦有人指故事呈現方式複雜，某些細節或可交代得更清楚，以免太燒腦令觀眾墮入迷霧。縱然如此，眾人均認為《死因》有驚喜，是值得支持的誠意之作，楊潮凱事後受訪時，呼籲觀眾收看前最好「準備好所而物資」及「去定洗手間」，以免錯失細節影響投入感。