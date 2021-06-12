黎諾懿教小春雞飲酒　陳敏之唔驚囝囝被教壞

無綫即將推出帶貨節目《識貨》，大考演員們對各項銷售產品的認識、應變能力及急才，「參賽者」包括黎諾懿、陳自瑤、黃建東、陳嘉佳及何遠東等，聯同主持鄭裕玲、鄭衍鋒及孔德賢下午於電視城出席記者會宣傳造勢，場面熱鬧。

自認「背產品資料頻食螺絲」的黎諾懿，請來老友陳敏之幫手打氣，被對方無意踢爆至今「銷售額」暫排第4，成績不錯，他即謂：「我嘅策略係中游，一開始唔好太叻，慢慢爬想去，好似我自己讀書同教仔一樣，唔好包尾就得。」他又直言不鼓勵囝囝、4歲小春雞死讀書：「好似我以前用幾年時間去背化學名表，依家根本用唔着，我寧願佢用啲時間去做令佢開心嘅事，唔使佢做高材生。」陳敏之指小春雞性格似足諾懿，不時展現「豪邁奔放」一面：「見過佢棟高隻腳食飯，又成日舉杯同人飲勝！曾經以為佢食飯好斯文，點知佢媽咪話扮嘢咋。」

黎諾懿更指囝囝會主動要求「飲酒」：「畀兩啖啤酒佢試，竟然唔怕苦，不過酒精高過14度我係唔畀嘅。（驚唔驚佢好早食煙？）我會出聲，點都要大個先，會勸佢唔好，但佢繼續我都冇辦法。」他笑言幸而太太管教嚴，自己亦會「睇實」，故不擔心兒子學壞。問到陳敏之會否不讓囝囝與小春雞做朋友，她爽快答：「唔會，我個仔有啲嘢勁過春雞嘅，同埋我諗春雞係遺傳咗爸爸飲得啫，以前我哋（諾懿與她）去派對，都經歷過嘔完又飲嘅日子，好開心，依家真係冇咁嘅精力喇。」