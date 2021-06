咖啡×美酒　清醒與微醺之間

醒神咖啡和微醺美酒是香港人不可缺少的飲料,早上來杯咖啡,晚上來杯美酒,人生一樂也。近日坊間舉行以咖啡和酒作主題的期間限定活動,讓大家隨時沉醉在清醒與微醺之間。

戶外嘆甜酒

難得假日,很多人都會選擇到戶外走走,滿滿度假風情的赤柱更是其中一個熱門地。由6月11日至14日,甜酒品牌BAILEYS和咖啡平台ALL ABOUT COFFEE合作,在赤柱舉行《ALL ABOUT COFFEE 》Coffee Mart 2021,今年的主題是「Treat YOURSELF」,在BAILEYS Treat Bar內提供了甜酒on the rock、雪糕和輕食,到時更有多間的咖啡店和輕食店的攤位,部分會加入甜酒創作新款飲品或甜食,如Affee會提供甜酒Latte、Coffee Obsession會推出Momo baileys Coffee、Cookie DPT則有甜酒Fudge Brownie等,讓各位遊人邊飲邊打卡。

日啡晚酒

早上和下午來杯咖啡,醒神面對一日工作,放工後去Happy Hour,和朋友摸摸酒杯底,盡情抒發一日疲勞和壓力。尖沙咀LCX於6月11日至7月11日推出「朝啡︰暮酒」Pop Up 企劃,朝啡區以咖啡店TIL作設計藍本,攤位會供應來自澳洲墨爾本Small Batch烘焙咖啡豆沖泡的「The Ones We Love」、冷萃咖啡和其他口味選擇,品牌還會在指定日子舉行「品味咖啡小學堂」工作坊。另一邊的暮酒區,則有澳洲手工啤進口及代理Blaze Beer Club、本地手工啤品牌Carbon Brews和有各款烈酒及日本葡萄酒選擇逸品館,除為各位帶來不同口味的佳釀,當中更有手工啤品酒體驗、盆景工作坊等活動,大家可按個人喜好選擇咖啡或美酒。