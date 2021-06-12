黎瑞恩緊張忘記台詞　馬浚偉照畀100分

藝人馬浚偉與黎瑞恩主演舞台劇《男人40 CEO》，日前首場演出，於打風和落雨影響下，仍無阻觀眾入場意欲，疫情關係只能維持7成半入座，依然全場爆滿，不少圈中好友包括顧美華、陳敏之、蔣麗萍、賈思樂等到場支持，場面熱鬧！

用笑聲趕走抑鬱

作為劇團主事人的馬浚偉，對首場演出非常滿意，此劇一如他之前的兩個作品，親自創作並監製，自編自導自演，跟前作不同的是今次是百分百喜劇，讓觀眾由頭笑到尾，用笑聲趕走抑鬱，他說：「疫情肆虐500天，大家好耐冇開懷大笑了，我好希望用笑料去感動觀眾，當晚演出完全可以達到目的，真係好開心。」

首次演出舞台劇的黎瑞恩亦獲得不少好評，她笑言於台上感覺觀眾的笑聲「滿載溫馨」，自己因緊張有甩漏，她說：「平日排練冇觀眾，演出時聽到台下笑聲掌聲便亂咗，忘記咗下一句對白，之後返屋企已即時喪練台詞，經此一役有咗經驗，開始適應，打後嘅演出會好啲啦！」她給自己首場表現90分，不過拍檔馬浚偉則給她滿分。

談到眾星支持，馬浚偉說：「『阿媽』顧美華已經話想演舞台劇，覺得好好玩，更提出要唱歌跳舞⋯⋯陳敏之、賈思樂都好鍾意呢個劇，有好高評價，係對我最大鼓勵。」