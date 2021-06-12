方力申斥游嘉欣「妖孽」　張秀文認蠢唔知男友出軌

由方力申（小方）、張秀文及游嘉欣等主持的無綫查案遊戲節目《死因有可疑》，將於周一（14日）播出，小方在節目中飾演偵探，其他人各有不同角色扮演，要邊演戲邊找「真兇」，既考演技又考偵探頭腦。

嘉欣透露最開心是獲安排飾演周柏豪的女友：「可以名正言順又拖又攬，合理化咁挨身挨勢，我已經唔在乎邊個係兇手。」小方提醒嘉欣，周柏豪已有妻女，嘉欣反駁說：「我係投入個角色！」小方搞笑地寸她說：「專業？係妖孽！」認真笑爆嘴。嘉欣認為節目中以郭子豪最具偵探頭腦，經常擺出心事重重的樣子，此番言論卻再被小方調侃：「你唔可以成日只係留意啲6呎幾高，48吋胸。啱啱講完柏豪，依家又郭子豪。」

手機螢幕向下擺：有景轟

秀文自言參與節目前自以為好醒，但玩遊戲時才發現自己好蠢，問到有否試過揭發男友不忠或說謊？她說：「真係冇，我唔Check人，但會分析佢嘅說話。叫我搵證據真係渣，喺節目度我影低啲證據，但全部都廢。」嘉欣則表示未拍過拖，未有機會Check男友，但自認第6感強，擅長觀察朋友的微表情。

至於小方指如果感到另一半有異樣，會從對方的社交軟件找尋蛛絲馬迹，又向嘉欣教路：「如果同另一半相處，男友將手機螢光幕向下擺，咁就代表心有鬼。」另外，對於緋聞女友陳瀅近日被指跟環星唱片太子爺張子丰拍拖，小方說：「如果真，好戥佢開心。（講到你食白果？）冇所謂，我成日被人講，女仔被人講就慘啲。」他強調自己目前單身，日日都在尋覓另一半：「我仲玩埋交友App，同4、5個人傾過偈，但冇約出來，約出來我會驚。」