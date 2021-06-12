無力招架負評！前港姐何依婷埋藏舊情傷疤

藝人何依婷（Regina）於2017年奪得港姐亞軍而加入無綫，4年來除不時擔任節目主持，亦拍過劇集《機場特警》、《陀槍師姐2021》、《星空下的仁醫》（前名兒科醫生）等，於《十月初五的月光》更擔任女主角，問她會否覺得受到公司器重？她說：「我又唔覺得特別受厚待，每個人都有長處，反而覺得自己有少少運氣。其實一路以嚟好多謝監製畀啲好角色我，我係一個冇自信嘅人，樣唔夠人靚，戲唔夠人好，好似乜都唔係好好，鏡頭後又會諗好多嘢，幸好啲作品出街後，觀眾反應OK，自己都好意外。」

歐遊晒相 被批炫富

與她同屆的佳麗沒太多留戀本地的演藝圈，反而前後兩屆的陳曉華、馮盈盈卻發展理想，相比之下，Regina雖並非鋒芒畢露，但勝在負面新聞較少，她說：「可能我生活較乏味、單調。我覺得負面新聞的確會影響藝人工作，擔心人哋睇唔到自己努力，慶幸自己比較少。」問到入行至今甚麼新聞最令她不開心？她說：「嗰陣啱啱參選港姐，網上有一啲唔係真實嘅說話，因為嗰陣讀大學時有個Program要求去外國讀1年書先可以畢業，我就去咗英國，人生第1次去歐洲影咗好多相，放咗喺社交網後，啲人見到就話我炫富、拜金，只不過係一個10幾20歲嘅女仔同一班同學去，其實我係窮遊、住民宿、瞓火車，但啲人就會話『肯定又同啲男人去啦』！我覺得成件事有少少委屈。（當時點解唔出嚟澄清？）我冇呀！嗰陣冇人教我點做，就吞聲忍氣，其實我個人好驚青、好細膽，表面好似好老練，其實係鱷魚頭老襯底。」

相處融洽 男友難搵

入行4年，已令她看透很多事，但求做好自己，以行動證明一切：「人哋點講我控制唔到，只要嗰件事唔係真，我覺得時間可以證明一切。」說到有指她入行即狠撇男友，她說：「其實同佢分開嘅新聞出街時，我同佢已經分開一段時間，我都Get Over咗，自己大個咗，唔會好介意人哋點講，我覺得兩個人拍拖相處係好緊要，無論我做乜嘢行業都好，相處唔到就係相處唔到，而且我當時唔想出嚟澄清，係因為我同呢個男朋友都一齊好幾年，唔想公開去傷害一個曾經喺埋一齊嘅人，唔想數佢有乜嘢唔好、自己又有乜唔好，冇必要將個傷疤畫出嚟畀人睇，我都會傷心嘅！（件事又牽連到你媽媽，話佢一直想你入行，唔想被感情事拖累？）完全唔關事，係本身性格問題，因為一齊耐咗、了解對方而分開，依家分開咗兩年幾，我唔急拍拖，要搵一個性格相處磨合到嘅人唔容易。」