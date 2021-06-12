請周國賢做嘉賓　糖妹開心到震：完成我細個願望！

組合糖兄妹去年10月舉行成軍10周年演唱會後，事隔大半年，今晚（12日）在主題公園再開騷，羅天宇、Eric Kwok、王敏奕、張子丰等來睇騷，現場約500名觀眾。演唱會大唱19首千禧年代的舊歌，觀眾有如坐音樂時光機回到音樂光輝時代，大部分是唱別人的歌，當中一首是屬於他們的，就是去年周國賢（Endy）作給他們的《只此一家》，而Endy亦擔任演唱嘉賓。

糖兄表示：「今次佢自己嚟唱番，因為佢作畀我哋時，佢自己未唱過。」對於請到周國賢做嘉賓，糖妹直言：「完成咗我細個願望，想當年細個讀中學時就成日唱《目黑》，Endy都好細個嘅，我參加歌唱比賽時，Endy做評判，我今晚搵咗條片出嚟播畀大家睇，就知我同佢係好有淵源，同埋見到我細個樣，又見到糖兄夾Band好Rock嘅樣。」糖兄指睇番2004年時的自己，笑言外形上無變：「雖然冇進歩，但冇退步，算係咁。」糖妹又透露是次以最高款待模式邀請到Endy，酬勞是吃打邊爐和食雪糕，要請好幾餐，問Endy是否糖妹當年夢中情人？糖妹笑說：「未至於，想當年讀中學時好多歌唱比賽，或者有暗戀對象嘅話，好興抄佢首歌嘅歌詞喺紙仔上面畀暗戀對象。」

他們笑言今次贊助多，希望觀眾有得玩，又有禮物拎回家。糖妹說：「大家落雨都嚟，應該好愛我哋！（計劃遲啲再開大型騷？）下半年我要拍戲，未有計劃，而且我哋十周年後，未有新歌，係最大嘅問題。」