【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月初四壬辰水開日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：開業、移居、會友

忌：修渠、放水、飾牆

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、4、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊

不要為錯誤找藉口，宜虛心接受別人的批評。

金牛

最好不要介入別人的事，以免惹人不滿與排擠。

雙子

突如其來的事打亂了時間表，需要花心力處理。

巨蟹

順利解決棘手問題，可以享有更多私人時間。

獅子

失去了自信，做事提不起勁，小心闖禍收場。

處女

前輩伸出援手，難題得到化解，讓你喜出望外。

天秤

人無遠慮必有近憂，懂得未雨綢繆是成功關鍵。

天蠍

做事有條理，進度理想，跟同事吃餐飯慶祝吧！

人馬

易與人發生金錢糾紛，有可能蒙受財務損失。

山羊

負面情緒會成為前進的絆腳石，要學懂釋懷。

水瓶

心情低落，有問題想不通，幸有熱心人幫忙。

雙魚

運勢欠穩，工作不能鬆懈，先把私事擱置吧！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）龍 人緣差

鼠

健康運稍遜，精神狀態不好，易有失眠問題。

牛

桃花運不錯，已有伴侶者可望享受二人世界。

虎

脾氣差，跟同事相處有可能出現火星撞地球。

兔

毋須過分克制自己，有些事適宜放手一博。

龍

人際關係變差，事業運受拖累，易破財收場。

蛇

工作進度未如理想，別指望別人能助你解困。

馬

愛情運一般，若跟伴侶有分歧，宜坦誠對話。

羊

工作運平平，要做好時間管理，切勿遲到。

猴

有人喜歡令你飄飄然，但處理感情要負責任。

雞

心浮氣躁，對身邊人缺乏耐性，容易亂發脾氣。

狗

是日沖煞，健康一般，要早睡早起，避免熬夜。

豬

伴侶間要保持緊密溝通，發脾氣無助解決問題。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

卜卦占健康

近兩年，全球被肺炎肆虐，疫情還未有消滅之象，人人都對自身健康特別關注，而通過卜卦占健康是自古以來已有。

「六壬神數」是專門占卜有關人事的一種方法，今有一例子可以分享。有一位陳先生，35歲，其5歲兒子的健康突然出了問題，病發時，手腳會痙攣，上肚下瀉，唇青面黑，已四出訪尋名醫，仍找不到病源及解決方法，所以試一試用卜卦方法，看看可否找到答案，解決兒子之怪病。

舊曆七月己亥日午將未時，卦一起，小兒之身卦上有病符，小煞之星，病情一定嚴重非常，可幸天醫星發用，代表有醫術幫助。最為入卦的，就是課中金多，其中申金亦喚作吊客，小兒的痙攣，就正正是一個吊字。

從卦中一看，三傳的中傳及末傳為酉金元武，申金太常，酉金及申金主麵食，元武為冷水，太常為主飲食，明顯是因為飲食問題，細問之下，原來其家中最近因天氣炎熱的關係，一日三餐都愛上吃四川涼麵，殊不知小朋友腸胃還在發育中，不能多吃生冷食物，所以導致腸胃炎症。陳先生之後帶小兒再去醫院作腸胃科的詳細檢驗，終於找出病源，讓小兒留院幾天，打過針，服過藥，休息好幾天，小兒出院的時候已經生龍活虎，跑跑跳跳，活潑非常。