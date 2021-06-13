東方日報C1：莫文蔚穿涉辱華品牌拍MV　遭內地網民抵制

正在紅館開騷的莫文蔚，因在新歌MV及社交平台頭像身穿涉及辱華品牌的服裝而掀起眾怒，雖然她事後火速更換頭像及將MV下架，但仍未能「撲火」，最後發文跪低道歉，承認沒有嚴格把關服裝審核！

入行28年的歌手莫文蔚（Karen）現正在紅館舉行香港尾站巡迴演唱會，這是她相隔16年再在紅館開騷，亦預告是最後一次大型演唱會，豈料此時卻突然捲入辱華風波，造成不快插曲！事緣她日前推出新歌《婦女新知2021》的MV，當中她換上3套造型，其中一套竟是3年前涉及辱華風波的意大利時裝品牌Dolce & Gabbana的服裝！

Karen不但將同款服裝的官網圖放在MV最後，又將這套造型放在社交平台宣傳，甚至將穿上該服裝的相片用作社交平台頭像，因而激起內地網民怒火！知道「出事」後，就算她已秒換頭像、刪除貼文，甚至將MV下架，仍難以平息眾怒，事件引起內地網民熱議，昨日更登上熱搜榜首位！辱華風波後未有藝人敢再穿此品牌，故她受到很多內地網民批評及抵制。

有些網民激動留言：「穿甚麼衣是你的自由，但對辱華品牌，國人永不退讓，既然不在乎中國人的感受，那就滾吧！」又鬧她：「一個英國籍的人，不要求你愛中國，但是不能賺中國人的錢還罵中國人！」但亦有網民力撐Karen：「一件衣服就能鑑定愛不愛國，你愛的也太輕飄飄了。」亦有人幫口謂她不算是中國人，因已嫁給德籍老公，又有搞笑網民提出雙贏妙計：「作為理性的中國人，我們應該繼續聽她的歌，看她的電影，然後繼續抵制品牌，不買它的產品，既讓偶像吃上了飯，又氣死品牌！」

工作室發文道歉

對於MV服裝品牌涉及辱華風波，Karen工作室昨日在社交平台發文道歉：「針對《婦女新知2021》MV中的服裝審核出現問題，工作室此次沒有嚴格替藝人把關，疏忽對於品牌的問題的深入調查，造成大眾十分不好的觀感，對此表示萬分的歉意。目前團隊已經在第一時間排查所有合作品牌，同時，相關MV已經第一時間通知各平台下架，相關造型也不會再出現在這次新專輯任何的宣傳當中。」而今次是歌手兼形像指導馬天佑的工作室幫Karen設計造型，他亦有在社交平台發文道歉：「本工作室旗下造型師作為此次新MV的造型設計，因考慮不周導致極其惡劣影響，對莫文蔚小姐以及大眾表示十分誠懇的歉意，對不起！」而昨晚Karen開第2場騷前，她在社交平台上載在紅館後台的短片，見她手舞足蹈，與工作人員拍手打氣，看來心情未受影響。

翻查資料，2018年該品牌在上海舉行大型時裝騷前，因發布「筷子食薄餅」短片涉侮辱中國傳統文化，而該品牌的設計師更與網民爆發罵戰，發表「中國是屎國」的侮辱言論，觸怒眾星一齊杯葛。

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