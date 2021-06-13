【心理測驗】吃一口個性糉子

又是一年一度的端午節，除了給大家一個光明正大豪吃各式糉子的機會外，亦有一日假期給大家休息一下。雖然明天才是端午節，不過應節的糉子相信大家已經嘗了不少，糉的種類繁多，亦各有愛好者，但你又有沒有留意過自己的食法呢？原來一個人吃糉的方法，可以看出其內心的個性。過節之餘，不如一起玩玩這個在網上流傳的「吃糉子心理測驗」，看看藏在糉中的自己吧！

【問題】

請從以下4種方法中，選出你吃糉子時的常用食法。

A.撕開葉子，直接拿在手上吃掉

B.先把糉子的四角吃掉，再吃中間

C.先把糉子分成兩半再開始吃

D.從其中一隻角開始慢慢往中間吃

【結果分析】

A.溫柔陷阱

選擇豪放吃法，表面上你是一個開朗的人，但其實內心暗藏着一部分的悲觀，所以雖然你喜歡熱鬧，亦常常需要一個人獨處。你總是友善地對待周圍的人，但如果有人得寸進尺，觸及你的底線時，你也不會縱容別人為所欲為，會盤算着進行反擊，骨子裏有叛逆、反骨的性格。

B.外冷內熱

你喜歡工整吃法？反映你是一個理性而有原則的人，絕不做違反自己原則的事，因而常被人誤會成固執。本質上是一個冷靜而理智的人，非常容易溝通，很願意和人理性討論，以講道理的方式解決問題。偶爾會胡思亂想，外表雖然冷漠，但在親友有難時，不會吝於伸出緩手，實在是一個溫柔的人。

C.燃燒火柴

分成兩半再吃的你是一個樂於付出的人，經常為他人設想，非常願意為身邊的人付出，但當自己的付出不被人當一回事，甚至被糟蹋時，亦會忍無可忍，毅然放棄，轉身離去。你對自己的要求很高，所以容易受身邊人隨便的態度所影響。戀愛時沒有太多的要求，只希望對方能時常陪伴。

D.獨立行者

選擇由一角開始食的你，是一個獨立而負責的人，因為不願給別人添麻煩而獨攬太多責任和事情，令自己非常辛苦。因為獨自肩負的事情太多，別人對你亦不甚理解，因此令你的內心偶爾感到孤獨無援，希望有一天有人能走進自己的內心。即使如此，只要親友們有煩惱，你便會主動幫忙和分擔，相當貼心。