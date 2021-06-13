完勝陳嘉倩沙律！H奶愛心女孭「𠝹胸袋」掀新高「峰」

被網民譽為史上最偉大發明嘅「𠝹胸袋」，咩時候都會被人談論，事關就算只有「小山丘」，都會立即變得有睇頭，如果係「巨峰」就更加變出「超巨峰」，好似早前組合ERROR成員保錡嘅女友張沛樂（沙律）咁，佢孭住「𠝹胸袋」成功令佢嘅33E「胸」器更加鋒利！不過喺韓國就有位H奶網紅就孭出新高「峰」，連曾經𠝹過胸嘅咪神陳婉衡及前新聞之花陳嘉倩都要行埋一邊！

呢位網紅不時性感上陣拍片，最巴閉嘅一條水着片上載8個月已累積逾357萬觀看次數，而最近佢就拍咗條去動物園玩嘅片，身穿白色低胸露腰Tee加長牛仔褲上陣，加埋個「𠝹胸袋」，唔只露出超長事業線，而「𠝹胸袋」無法「摩西分紅海」，咪咪保持堅挺，邊行邊激盪，吸睛度極高，就算佢烏低餵動物食嘢也依然不倒，令人震驚，而網民都大讚佢好有愛心，不過就令人錯晒重點囉！

其社交網雖然唔多相，但大部分照片都好大尺度，包括各式各樣泳照，日常照都非常火辣，唔好睇佢上圍咁Big爆，但佢條腰極幼，完全不符合科學，唔只令宅男流鼻血，一眾女網民葡萄之餘，都戥佢負擔大呀！

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