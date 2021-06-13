魯振順生B決心不變　劉丹差啲被搞到離婚

昨晚《日日媽媽聲》請來魯振順及未婚妻Julie、陳榮峻及吳香倫兩對黃昏戀分享相處之道，陳榮峻透露當年二人齊於橫店拍攝，收工後不時請教對方唱歌技巧，相處日子增多，繼而發展戀情，笑指也有問子女意見才發展，但有共識不會生B，相反魯振順就恨當爸爸。

吳家樂與黃祥興均是3位小朋友父親，前者是嚴父，子女沖涼唔畀帶鴨公仔同行，連沖涼時間也不准超過15分鐘，不過思想洋化的祥興，則表示會讓子女自由發展，但若然他們長大要搬出去，笑言會搬到旁邊住。

而節目亦請來曾拍攝三級片的邵音音及林雅詩講述當艷星的往事，音音指當年為免被人認出，外出時會戴帽：「啲人睇我一定係冇着衫，劉丹試過畀人整蠱，有日佢老婆打畀佢，有人接聽咗話係我，搞到佢老婆一度話要離婚，過幾年劉丹再見到我，叫我唔好同佢打招呼，因為老婆話要離婚。」更指仔女雖然讀外國學校，但卻被老師指她與囡囡都是白癡。

林雅詩則後悔拍三級片：「當時男友唔介意，奶奶亦支持，話後生唔拍幾時拍，但係自己父母唔接受。（個仔幾時知？）瞞咗好耐，8、9歲佢有問，我笑住同佢講行錯咗！」

至於羅霖就以代表身份訪問受家暴的女士，同樣婚姻失敗的她，坦言當初離婚最困難是3個小朋友的撫養及經濟問題，因為與前夫選擇共同撫養，自己則是零贍養費，根本冇能力，所以只能帶細仔返屋企與媽咪同住，更說：「嗰時都唔開心咗6、7年，自己係有底線，好似第三者咗，呢條導火線先引致提出離婚。」