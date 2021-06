HBO 90年代神劇《色慾都市》(Sex and the City)今年1月宣布開拍續集《And just like that...》,並將於HBO Max上架。而3位「色慾女」主角「Carrie」莎拉謝茜嘉柏加、「Miranda」仙菲亞尼克遜(Cynthia Nixon)及「Charlotte」 姬絲汀戴維絲(Kristin Davis),日前為劇集開工!

莎拉前日於社交網上載與兩位拍檔的合照,並留言說:「再次在一起。 💜」3位主角雖然已年過半百,但仍然保養好好。其中56歲的莎拉被粉絲留言大讚依舊火辣!

《色》劇於1998年6月首播後大受歡迎,開拍過6季劇集及兩集電影。劇集原有4名女主角,與拍檔不和的「Samantha」甘嘉拉圖(Kim Cattrall)早已表明不會回歸。劇集將有10集,每集有半小時,暫時未知何時首播。莎拉曾透露劇集中會加插疫情的元素。會講疫情對她們有什麽影響。