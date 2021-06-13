黎淑賢接「六仔」返屋企　再做「奶媽」最擔心呢樣

已是四子之母的前亞姐黎淑賢（Bonnie）去年領養「五子」加拿大無毛貓「Pow Pow」後，宣布再「添丁」，收養了一隻名為「Moser」的豹貓。為慶祝「六子」Moser加入，她特意舉辦「愛回家」派對，並訂造寫着「Welcome Home Moser」（歡迎回家）字樣的蛋糕。派對上兒子們和Moser合照時擺出不少萌爆甫士外，Bonnie更開心得和長子Jacky暢飲香檳，至於升呢做「哥哥」的Pow Pow，非常「親民」的和「弟弟」同框合照。

Bonnie接受東網訪問時，說要為Moser做「奶媽」外，更大爆Moser和Pow Pow「兩雄相遇」時發生了小意外：「Moser本身係朋友屋企樓下嘅車房收養，後來送咗畀我，佢係受保護動物，所以我要攞牌。雖然我鼻敏感好嚴重，但Moser啲毛好短，所以我都ok。佢只係得6個星期大，我要好悉心照顧，每晚親自餵奶㗎！好多朋友話豹貓係好惡，叫我小心啲，而佢一嚟屋企，就咬傷咗Pow Pow，當然我都擔心。不過我希望憑愛心，可以相處得開心，同埋畀佢一個溫暖嘅家。今次呢個party，有6條king，全部都係咕咕，哈哈，我當然開心！」

豹貓於本港是受第586章《保護瀕危動植物物種條例》保護，而根據《野生動物保護條例》第170章，如要管有或捕捉任何受保護的本地野生動物或其部分，必需預先向漁護署申請特別許可證。藝人周慧敏是出名的「貓奴」，曾飼養豹貓並起名為「周慧豹」；名媛郭秀雲也飼養進口熱帶草原貓Zuka，她稱申請時要向當局提交家居平面圖等資料。