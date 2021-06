78歲再拍《奪寶奇兵》！夏里遜福死過翻生拍戲周身傷

荷里活男星夏里遜福(Harrison Ford)有「影壇冒險王」之稱,下月13日將79歲生日的他近日再拍《奪寶奇兵》(Indiana Jones)第5集。雖然已屬古稀之年,但狀態fit爆的福伯仍然堅持親自上陣片中動作鏡頭。認真危險!查實過往他亦多次因拍戲而搞到周身傷。

福伯之前拍攝《奪》系列時已多次受傷,其中一次是1984年,當時他拍攝《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom),期間曾試過背部受傷而停工6周,最後要接受椎間盤手術。復工後,他繼續親自上陣動作鏡頭。而拍攝片中麻繩吊橋的鏡頭時,他二話不說走出條橋親自測試是否安全。令導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)及一眾工作人員嚇到目瞪口呆。事後史匹堡說:「我可以講咩?夏里遜根本就係Indiana Jones。」

除了《奪》之外,2014年他於英國拍攝《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: Episode VII - The Force Awakens)期間亦遇意外傷腳!當時他被千歲鷹(Millennium Falcon)布景內塌下的門壓傷腳部,而要停工休養一段時間,連累整個劇組亦要停工拍攝。經調查之後,迪士尼旗下的製作公司Foodles最終因違反安全與健康條例,被法庭罰款1,551萬港元。此外,他於1993年拍攝動作片《亡命天涯》(The Fugitive)的預告片時亦遇意外拉斷了膝蓋的韌帶。事後他笑言自己拍攝整部電影都冇遇意外,相反事後補拍預告片的鏡頭卻出事!

拍戲受傷之外,現實生活中福伯亦愛冒險,26歲那年熱愛鍊車的他就因為遇車禍而受傷導致下巴留下永不磨滅的疤痕。而那道疤痕更成為他的標記。熱愛駕駛飛機的他曾遇過空難險死,事發於2015年,他當時駕駛單引擎的古董飛機,從機場起飛後不久就在聖莫尼卡(Santa Monica)一個高爾夫球場內墜毀。福伯被送入醫院時完全清醒。死過翻生的他仍唔知驚,意外後繼續揸飛機周圍飛。據知當時明星老婆嘉麗絲達霍克(Calista Flockhart)已下「禁飛令」,但他一於少理繼續駕駛飛機。

除了熱愛飛機之外,福伯亦愛運動。上個月,為了挑戰自己,他就以單車代飛機踩單車由墨西哥邊境城鎮蒂華納(Tijuana)去聖盧卡斯角(Cabo San Lucas),全長足足1,000公里!結果他共花了80小時到達目的地。據知他希望籍此在拍攝《奪5》前鍛鍊一下自己的體能。