【英國打工】極速融入英國職場　5個貼士

據早前一個求職網站的調查顯示，接受訪問的4千名香港打工仔，竟過半數都不介意到海外工作，30歲以下受訪者更是首選去英國打工。英國人崇尚Work-Life Balance，職場文化跟香港「畀埋條命你OT」精神完全不同，香港人如有幸在英國找到工作，該如何適應呢？不妨參考以下幾個貼士，說不定可幫你極速融入英國職場：

【Tips 1】學識吹水溝通

香港人最講效率，工作說話溝通，習慣直來直往，不喜廢話。但英國人就不吃這套，如你跟同事溝通（尤其講電話）開口就說公事，人家只會覺得你無禮貌，合作「事倍功半」不想理你。建議你講公事前，不妨先跟同事「吹水」關心對方，跟人家談天說地，無無聊聊說說天氣，等談話氣氛轉融洽時才入正題，保證合作會順利得多。

【Tips 2】工作高度集中

香港人心急，感覺英國乜都慢，總以為英國人做事沒效率。其實英國人很多都很能幹，在工作時間內絕少散漫發呆，他們可高度集中精神工作，直至放工。工作時工作，休息時休息，是英國人持守的生活態度，所以別奇怪他們放假時不覆工作Message，因為他們都懂得，打工仔愈是沒底線，老闆就愈會壓榨你，所以他們不會逆來順受。

【Tips 3】自帶輕量午餐

英國出街食街，一定會比自己煮的貴，所以很多英國打工仔，除了晚餐自己煮，也喜歡自己弄沙律或三文治，帶回公司當午餐吃。英國打工仔午膳都很隨意，通常簡單吃完便開工，不會大魚大肉或睡午覺。當然你可選擇在自己座位吃，但也不妨相約三兩同事一起吃，當作輕鬆聯誼，總比長期做「孤獨精」獨自吃正常得多。

【Tips 4】堅守準時收工

英國人上班有早冇遲，同樣下班也十分準時，通常5時半全公司已起身走人，絕少加班OT。別以為你自願OT，老闆便欣賞你賣力，其實更大機會是他會質疑你工作效率，同事亦會覺得你「做壞規矩」甚至懷疑你博表現，結果令你更難融入公司。若然真的做不完工作，建議你提早上班處理或帶回家做，下班後也別呆在公司。

【Tips 5】放工酒吧歡聚

如果你總覺得跟同事格格不入，建議你好好把握放工後跟同事一起落酒吧（Pub）暢飲的機會。放工後去酒吧輕鬆，是英國人的生活文化，尤其在星期五下午，不少打工仔都會早點離開公司去酒吧Happy Hour（當然不是每間公司都默許），同事之間往往都靠這個機會來聯誼混熟，在酒精與氣氛影響下，他們都會放開懷抱不分上下玩在一起，當然如你能緊貼英國流行話題，你自然也較易「搭嘴」可更快熟落啦。

小總結：別擔心英文不流利

很多香港人，自覺自己英文不流利，深怕在職場被歧視，故寧願少跟同事接觸。其實英國是個多元開放的國家，人種也很混雜，一間公司內隨時有半數員工都是外地人，故此英國年輕一代，早就習慣跟五湖四海同事相處，只要你願主動溝通，基本上沒人會歧視你；相反如你自我「孤立」，又或過度表現自己，才有機會被當成怪胎，但這已跟人種和語言無關。