特色工作坊　滿足肚皮又增值

每逢放假，有時候都要想方法打發時間，戶外活動人山人海，飲茶或下午茶有時都逼滿人，想消磨時間又或過得更充實，一些有趣的工作坊可能是你杯茶，無論是進階烹飪班，又或是精品咖啡工場作，讓大家滿足肚皮又增值。

咖啡與陶瓷

除了搜尋坊間的特色精品咖啡店嘆啡，有些發燒友還會添置不同的裝備，將家中一角變成個人咖啡室，若然想提升自己的沖泡技術，除了自學還可以參加工作坊。精品咖啡店Between近日推出不少主題課程，如招牌手沖咖啡工作坊和咖啡拉花工藝坊，讓學員在家也沖泡到一杯靚啡。咖啡店亦和本地品牌素謠合作，於指定時間推出「陶瓷杯體驗」工作坊，當中會介紹3種咖啡豆沖泡的9款咖啡，陶瓷藝術家會介紹陶瓷的形狀、物料和質地等精髓，講解不同的杯子如何帶出咖啡的風味，學員即席品嘗後，應會有更深體會。

升級大師班

坊間的烹飪課程多不勝數，對自己的烹飪技巧有信心的話，可以向難度挑戰。精品肉店及餐廳Feather & Bone在指定分店開設了幾個和肉類有關的大師班，當中包括體驗小羊切割的「Lamb Butchery 大師班」和香腸控最愛的香腸製作大師班。新推出的威靈頓牛柳大師班，會教大家如何用酥皮完美地包實牛柳，再烤焗出媲美餐廳的製成品。在指定西貢分店上課時，學員可邊無限暢飲葡萄酒和啤酒，邊品嘗芝士拼盤和熟食冷肉盤。飲飽食醉後還可以拿成品回家和親友分享，應都幾有滿足感。