楊洛婷今個月生得！預告分娩時嗌Tim開直播

懷孕近9個月的楊洛婷（Rabeea）與老公Dear Jane主音黃天翱（Tim）今日現身紮肚中心活動，Rabeea透露預計今個月內分娩，現時心情緊張：「我上星期睇醫生，佢話BB好重，而且個頭比預期大咗3星期，如果我想自然生嘅話等唔到下個月，我隨時生得，BB依家個磅數重過我個大女出世嘅磅數。」Tim稱已向公司請假陪太太入產房，7月亦預留時間陪太太。Rebeea指現時仍未知BB性別，分娩時會叫Tim開直播或開Zoom給親友觀看，到時公布BB性別：「我都好期待係仔定女，我哋本來輸賭，睇吓邊個忍得耐，點知我哋都忍到依家都冇問醫生BB個性別。」Tim估這胎是女，但Rebeea覺得是仔，不過兩胎感覺分別不大：「兩胎都係肥咗30磅，但今次塊面就冇咁肥，因為我有做孕婦按摩。」

問到大女Tanya對她懷孕的反應，她坦言：「佢初時好興奮，但後來見到有朋友送禮物，佢都要檢查過，自己揀咗先，不過我哋都預備咗好多大禮物代BB送畀佢。」她表示生完後，8月尾已有工作，笑言：「啲客戶對我好有信心，我話我唔肯定到時修晒身未，不過我自然分娩，生完3星期就可以紮肚。」她稱奶奶會在港照顧她與Tanya，而自己父母預計8月會由加拿大來港。