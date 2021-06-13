陳柏宇踩老婆踩到一文不值　符曉薇發文嬲到想離婚

歌手陳柏宇（Jason）同符曉薇結婚4年，誕下愛女Abi後，一家三口共同走過高山低谷。符曉薇早前自爆胎兒患愛德華氏綜合症，要人工流產，Jason全程陪伴太太走過低潮。

不過兩公婆相處難免出現問題，符曉薇尋日（12日）喺社交網限時動態發長文，字裏行間話老公令佢感到委屈，更講明好想離家出走。疑似離婚Post見街後，符曉薇好快刪文，但已被網民Cap圖，佢喺長文寫道：「如果唔係因為我離家出走咗。好嬲好嬲你。我乜都唔要就嫁畀你，冇求婚、冇禮金、冇過大禮，仲將自己嘅金器畀晒你賣。 因為我一路覺得你值得，值得我乜都唔要，淨係要你，我以為你都係咁，你會珍惜我，點知聽到原來我畀咁多壓力你，嗰刻真係想離開。不過算啦，大個女㗎啦，過咗就算，希望以後就算唔稱讚，都唔好踩到一文不值。」

長文已刪，符曉薇社交網剩下佢哋一家三口去Staycation嘅相，佢又留言：「可以放鬆吓，尋日香檳，今日紅酒。」原全唔似同Jason嗌過交。據知佢今次發文，係因為覺得老公唔似佢一樣懂得稱讚對方，反而係經常挑剔同傷害佢，令佢感到委屈，更曾嬲到想離婚。

而Jason之後亦寫咗一篇長文向老婆道歉，自認冇理會老婆感受感受，而唔尊重對方嘅態度係需要改變。