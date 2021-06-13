洪永城屎橋求婚度咗3分鐘　撐翠如宣示主權窩心

藝人洪永城（Tony）與鄧梓峰今日（13日）出席「甲蟲傳奇車迷會」成立記者會，Tony早前宣布向拍拖2年的女友梁諾妍求婚成功，人逢喜事精神爽的他表示收到很多朋友的祝福，非常喜出望外。問到為何選擇在廁所求婚？他解釋：「因為冇人做過，個廁所位置好適合，佢一打開門就見到啲花同戒指。（女友有冇感動到喊？）我都好感動，大家拍拖2年，經歷好多。（求婚計劃度咗幾耐？）度咗3分鐘。（喺廁所度？）我知你哋想講乜，屎橋吖嘛！」他稱計劃下半年辦婚禮，已跟酒店商量關於賓客安排，因疫情關係，每個空間只能容納20人。問到家人是否在港？他說：「我媽媽喺台灣，如果叫佢返嚟有啲困難，來回隔離一個月，唔想老人家咁，我喺世界各地都有親戚，所以可能要做婚禮直播或Zoom。（媽咪有冇見過女友？）有，佢好鍾意，鍾意佢多過我。」

講到女友曾透露想生小朋友，他自言有小朋友是幸福，但現時未有，會朝這個方向努力，大家對這方面亦有共識。對於好友黃翠如在社交網發文叫他不要欺負女友，他笑言：「我喺社交網收到好多恐嚇留言，叫我要好好對佢，否則就⋯」他開玩笑指考慮要去備案，之後才說：「我會對佢好好，佢係一個好女仔，好善良同正能量。」他指現正忙於拍劇，待7月頭拍畢劇後就全力籌備婚禮，到時再正式拍攝婚照，他說：「喺社交網嗰輯相唔係正式，係為咗公布求婚成功同自己留念。」講到翠如在社交網回應Tony結婚的發文被網友指似宣示主權，他認為是網民過分解讀：「大家識咗十幾年，係好朋友先會咁講，我同女友覺得冇問題，佢咁寫好好笑同好窩心，但當然其他人有唔同角度同睇法。」