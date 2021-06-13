林子祥係爸爸校友　莫文蔚賣口乖叫Lam哥

歌手莫文蔚（Karen）近日因身穿涉及辱華品牌服裝風波，成為內地網民熱議，但她心情未受影響，昨晚在紅館舉行的第2場演唱會，特別邀請了林子祥（阿Lam）擔任表演嘉賓。原來阿Lam與Karen的爸爸莫天賜同是拔萃男書院的師兄弟，當年莫爸爸因為長跑了得在校內無人不曉，所以作為師弟的阿Lam早已認識莫爸爸更封對方為偶像，而阿Lam大熱作品無數，Karen自小已是他的歌迷，直到加入樂壇與對方認識後，才發現彼此之間微妙的關係。

二人雖然認識已久，但卻一直未有合作，所以今次Karen力邀他做嘉賓，一圓合作的夢。二人在唱過《我愛你》後，阿Lam即向她說：「你知唔知為咗你呢個騷咁晏先出嚟，我已經瞓咗1日。」Karen聽罷即笑說：「我知你好早瞓，但乜唔係好開心㗎咩可以夜瞓？通常啲細路仔好鍾意夜瞓。」隨後阿Lam即道：「又話我細路仔，又話由細聽到我大。我同你嗲哋同校，但佢大我啲啲，你唔好叫我Uncle Lam、林伯。」Karen聽到後即乖巧回應：「咁我叫你Lam哥。」

阿Lam又表示自己很喜歡Karen的演唱會，因為不用講太多說話，而且比自己的演唱會講得更少。Karen在台上又透露：「其實我同Sally（葉蒨文）熟熟哋，本來想請你哋一齊嚟。」阿Lam即佻皮說：「邊個Sally？」引得全場捧腹大笑，就連Karen也笑逐顏開說：「原來唔係好熟咋？今日唔好意思咁貪心請晒你哋，既然你嚟到，我想唱隻Sally嘅歌，當送畀佢好嗎？然後再唱你嘅歌。」然後音樂響起，二人即合唱了《零時十分》、《追憶》、《最愛是誰》及《分分鐘需要你》，讓現場樂迷大飽耳福。除了阿Lam，Karen在這次最後大型個唱中，亦邀請了不少好友參與，其中一段加入了中樂元素，以大型歌舞演繹《Diva》及《幻聽》的部份，Karen便邀請了香港中樂團樂手演出。