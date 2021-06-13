JW郭偉亮睇好姚焯菲　天生食呢行飯！

藝人郭偉亮（Eric Kwok）及王灝兒（JW）今午（13日）到中環，代表香港出戰「競技撲克亞洲國家盃2021」初賽，賽前與其他隊員齊齊穿上戰衣合照留念。適逢JW 6月18日31歲生日，大會準備蛋糕為她祝賀，她許願能香港勝出賽事。原本劉浩龍亦有份參賽，但因離港關係未能趕及現身。

談到成為香港代表隊， Eric Kwok笑指很震驚，又指兩人從未代表過香港做任何事情：「呢個運動依家納入咗奧運觀察項目，下屆有機會正式作賽。（你覺得自己有冇潛質？）有嘅，玩咗10多年。（有機會出戰奧運？）睇吓表現點先啦先。」JW自言中學開始玩撲克，起初沒有技巧只靠運氣，後來愈來愈喜歡玩，由於今次屬於團體賽，隊員之間需互相配合，但她不擔心大家因意見不合而生磨擦。

另外，《聲夢傳奇》14歲學員姚焯菲（Chantel）憑一曲《戀愛預告》，片段錄得網上過百萬點擊。身為Chantel導師的JW，表示替Chatel及所有學員開心：「佢哋多啲人認識，（工作）機會都會多啲。」她透露決賽將於7月中舉行，現時已感到不捨。Eric Kwok亦大讚Chantel，認定她食呢行飯，表現一點都不似實際年紀。Eric及JW都不諱言睇好Chantel和炎明熹最終能脫穎而出！