林作鍾培生互指對方曾語言暴力　出口術互寸

藝人林作與鍾培生將於9月舉行「百萬拳賽」，近日齊為J2綜藝節目《Mean Talk》任首集嘉賓，實行為賽事造勢！二人更於受訪前簽署「Mean爆生死狀」，承諾必定會講真話，與林作向來形影不離的裕美，也有低調現身錄影廠，笑指只是探朋友，並非撐男友場。

平日愛於公開場合開火的鍾培生與林作，未正式錄影已交足戲，坐得離行離列之餘，鏡頭外亦鮮有交流，還同聲指私下零交流，所有事均交由經理人處理，鍾培生更直言討厭林作：「我睇唔過眼佢成日蝦人，最討厭佢抽其他人水，連死人嘅水都抽.....唔鍾意佢蝦女人，曾經有人私信我，話林作鬧佢哋Piece of Sxxt。」林作亦反擊指自己也有收到朋友私訊，指被鍾培生語言暴力，揚言會找證據對質。

之後兩人你一言我一語，鍾培生不諱言有信心打爆林作可大快人心：「我覺得如果喺擂台上打倒林作，係會令好多人歡笑嘅。」主持江美儀追問他會否覺得此舉有宣揚私恨之意？對此他回應：「都係以其人之道還治其人之身啫。」

而林作對於早前母親以一百萬欲阻止他繼續參與拳賽，不過他嫌對方「出手低」：「我媽好煩，成日玩我！我覺得佢應該畀多啲，我係佢個仔，想我唔玩？至少都畀多50、100萬啦！」還自爆平日愛Loop討論區留言，非常得閒：「我留完言就走，唔會理人哋再點回我，我係好得閒，咁會有食飯、瞓覺同去廁所嘅時間，咪嗰個時間留言。」