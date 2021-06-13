聯名靴款、涼鞋　設計「高人一等」

由Kim Gordon（搖滾樂團Sonic Youth主音）及Daisy von Furth（XLARGE店員）於1994年共同創立的X-girl，是潮流界相對罕見以女性角度出發的美式街牌。其風格啟發自搖滾音樂及街頭文化，所以單品設計總是充滿個性和叛逆感覺。今季，X-girl再次搭上英倫鞋履品牌Dr.Martens，雙方攜手帶來兩款象徵自由精神及反建制態度的聯名鞋款，以顛覆性設計挑戰傳統規限。

X-girl x Dr.Martens聯名系列分別有Jadon Max靴款及Strap Sandals涼鞋登場。兩款設計各自配上厚實的Smoke Quad Max鞋底及Zebrilus Quad Max鞋底，營造出「高人一等」的硬朗姿勢。當中Jadon Max靴款採用黑色帆布製成，並襯上豹紋帆布襯裡，靴筒內側加入拉鏈以方便穿脫；而Strap Sandals涼鞋就以黑色天鵝絨搭帶配襯紫色鞋床，並於後踭位加入壓上兩牌名字的膠章及附有舊化處理的銀色吊牌，大大凸顯聯名設計的獨特性。