楊張新悅難逃宿命　永遠合唱唔齊人

闊別樂壇近20年的楊張新悅（Nicola），今日（13日）孖3缺1的樂隊FreshLife現身慈善活動獻唱，前者表示今次除擔任有機大使之外，更親自作曲、填詞一首新歌，並坦言再要上台開金口唱歌超有壓力：「又要靚又要唱得好！但冇諗到20年後會唱番歌，仲係自己嘅作品，真係好開心！平時喺屋企都係唱《Baby Shark》，咁啱又搵到一班好嘅音樂人！」

講到FreshLife主音謝偉倫缺席，眾人指他正在隔離中，Nicola抵死自嘲一切都是她的一個宿命，永遠都不能跟合唱歌的男主唱同台演出，今次演唱都是要由Bass手成員Logout頂上：「當年同余文樂合唱《明知故犯》都未試過同台唱，次次都係得我一個，就連錄音都係，呢次亦打破唔到宿命！」

提起無綫近日深夜重播劇集《撻出愛火花》，見Nicola配合劇情即刻着上柔道服，「神還原」怒撻謝霆鋒一幕，她指身上的是跆拳道袍：「之前有學過跆拳道，但因為生小朋友先放低。（老公有讚你以前同依家一樣靚？）唔使啦！出面男人讚就得，哈哈！（有繼續追睇？）冇啦！依家年紀都唔細，要瞓美容覺，都係睇咗一集半集。（有戲癮？）冇諗到，依家連唱歌都未解決，之後有原因、目的先會再唱番歌。」

另外，同場的馬天佑近日因其工作室為莫文蔚MV設計造型而捲入辱華風波，疑避風頭事前透過公關表示不接受訪問，只肯現身影單人相。